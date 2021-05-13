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Израиль дополнительно призовет еще девять тысяч резервистов

© AFP / Gil Cohen-Magen
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Sputnik Грузия
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Армия обороны Израиля уже призвала пять тысяч резервистов, а стражи порядка мобилизовали восемь рот резервистов пограничной полиции

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию еще девяти тысяч резервистов после оценки ситуации в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны.

До этого армия обороны Израиля уже призвала пять тысяч резервистов, а стражи порядка мобилизовали восемь рот резервистов пограничной полиции.

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили
photo: Government of Georgia / FB
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"Министр обороны Бени Ганц уполномочил ЦАХАЛ набрать еще 9 тысяч резервистов в срочном порядке в соответствии с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

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Накануне Ганц отмечал, что Тель-Авив продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок до наступления полной тишины. Кроме того, пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрику сообщил о готовящейся наземной операции в секторе Газа. Как подчеркнул премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.

Теги:
вооруженные конфликты, Палестина, Израиль

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