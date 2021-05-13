Израиль дополнительно призовет еще девять тысяч резервистов

Армия обороны Израиля уже призвала пять тысяч резервистов, а стражи порядка мобилизовали восемь рот резервистов пограничной полиции

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию еще девяти тысяч резервистов после оценки ситуации в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны.

До этого армия обороны Израиля уже призвала пять тысяч резервистов, а стражи порядка мобилизовали восемь рот резервистов пограничной полиции.

"Министр обороны Бени Ганц уполномочил ЦАХАЛ набрать еще 9 тысяч резервистов в срочном порядке в соответствии с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

Необходимости в эвакуации из Израиля нет – посол Грузии >>

Накануне Ганц отмечал, что Тель-Авив продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок до наступления полной тишины. Кроме того, пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрику сообщил о готовящейся наземной операции в секторе Газа. Как подчеркнул премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.