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Афганистан. Место теракта. Сотрудник национальных сил безопасности Афганистана в Кабуле

Талибы хотят войти в Кабул мирно

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
Конфликты
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Sputnik Грузия
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Талибы контролируют все погранпереходы страны, а покинуть Афганистан возможно только через аэропорт Кабула

ТБИЛИСИ, 15 авг - Sputnik. Боевики движения "Талибан"* входят в Кабул, взяли под контроль Кабульский университет, расположенный на западе афганской столицы, сообщил РИА Новости местный источник.

По его данным, боевики также подняли свои флаги в одном из столичных районов недалеко от университета.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы контролируют все погранпереходы страны, а покинуть Афганистан возможно только через аэропорт Кабула.

Контрольно-пропускной пункт в Кабуле
© photo: Sputnik / Саид Закерия
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Между тем, по информации местного телеканала, лидеры движения отдали распоряжение боевикам не входить в Кабул, так как ведутся переговоры с правительством о мирной сдаче города.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.

* -террористическая организация, запрещена в России и других странах

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