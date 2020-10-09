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Крепость Греми - архитектурный памятник XVI века. Древнее оружие - щит, сабля и колчаны для стрел

На западе Грузии нашли склад старинного грузинского оружия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2115)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201009/249671582/Na-zapade-Gruzii-nashli-sklad-starinnogo-gruzinskogo-oruzhiya.html

Интересная находка была сделана совершенно случайно во дворе частного дома в Имерети. Теперь эксперты пытаются установить точный возраст оружия

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На западе Грузии, в Зестафони археологи обнаружили древнее грузинское оружие, говорится в сообщении муниципалитета в Facebook.

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photo: courtesy of National Museum of Georgia
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Интересная находка была сделана в районе Сакаврия-Кирки (регион Имерети).

Своеобразный древний оружейный склад был обнаружен в частном дворе, когда там начали проводить подготовку к строительству дома.

Происхождение оружия сейчас изучается археологами. По предварительной версии экспертов, это может быть склад оружия, сделанный с целью подготовки к скорым военным действиям.

Производство оружия в Грузии восходит к бронзовому веку. Первый древний образец, который сохранился до наших дней, - это небольшой колхидский топор, отлитый из бронзы, не имеющий аналогов в мире.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2115)


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