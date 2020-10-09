На западе Грузии нашли склад старинного грузинского оружия

Интересная находка была сделана совершенно случайно во дворе частного дома в Имерети. Теперь эксперты пытаются установить точный возраст оружия

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На западе Грузии, в Зестафони археологи обнаружили древнее грузинское оружие, говорится в сообщении муниципалитета в Facebook.

Интересная находка была сделана в районе Сакаврия-Кирки (регион Имерети).

Своеобразный древний оружейный склад был обнаружен в частном дворе, когда там начали проводить подготовку к строительству дома.

Происхождение оружия сейчас изучается археологами. По предварительной версии экспертов, это может быть склад оружия, сделанный с целью подготовки к скорым военным действиям.

Производство оружия в Грузии восходит к бронзовому веку. Первый древний образец, который сохранился до наших дней, - это небольшой колхидский топор, отлитый из бронзы, не имеющий аналогов в мире.