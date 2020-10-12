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Кутаиси

В Кутаиси открылся фестиваль "Театральный Имерети"

© CC BY-SA 2.0 / Flickr/ Roberto Strauss / sweet Kutaisi
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2116)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201012/249687203/V-Kutaisi-otkrylsya-festival-Teatralnyy-Imereti.html

Фестиваль служит популяризации и развитию театрального искусства в регионе Имерети и в стране в целом

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Фестиваль "Театральный Имерети" стартовал в Кутаиси, но из-за эпидситуации в стране, открытие прошло на открытой "Зеленой сцене" Государственного драматического театра имени Ладо Месхишвили.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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Перед собравшимися гостями выступили губернатор края Имерети Звиад Шаламберидзе и исполняющий обязанности мэра Кутаиси Давид Еремеишвили. Градоначальник отметил важность культурного мероприятия как театрального сообщества региона, так и для грузинского театра в целом.

"Театральный Имерети 2020" служит для выявления новых лиц, популяризации театра, создания дополнительной мотивации для театральных трупп и повышения профессионального уровня. Этот фестиваль наглядно показывает, что Имерети - одна из самых выдающихся и богатых театральных частей Грузии", - сказал Шаламберидзе.

"Театральный Имерети" был основан художественным руководителем фестиваля Леваном Попхадзе. Фестиваль продлится до 21 октября. Спектакли будут начинаться в 18:30, посещение бесплатно.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2116)


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