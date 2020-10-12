В Кутаиси открылся фестиваль "Театральный Имерети"

Фестиваль служит популяризации и развитию театрального искусства в регионе Имерети и в стране в целом

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Фестиваль "Театральный Имерети" стартовал в Кутаиси, но из-за эпидситуации в стране, открытие прошло на открытой "Зеленой сцене" Государственного драматического театра имени Ладо Месхишвили.

Перед собравшимися гостями выступили губернатор края Имерети Звиад Шаламберидзе и исполняющий обязанности мэра Кутаиси Давид Еремеишвили. Градоначальник отметил важность культурного мероприятия как театрального сообщества региона, так и для грузинского театра в целом.

"Театральный Имерети 2020" служит для выявления новых лиц, популяризации театра, создания дополнительной мотивации для театральных трупп и повышения профессионального уровня. Этот фестиваль наглядно показывает, что Имерети - одна из самых выдающихся и богатых театральных частей Грузии", - сказал Шаламберидзе.

"Театральный Имерети" был основан художественным руководителем фестиваля Леваном Попхадзе. Фестиваль продлится до 21 октября. Спектакли будут начинаться в 18:30, посещение бесплатно.