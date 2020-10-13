17:45 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Кутаисский профессиональный государственный оперный театр им. М. Баланчивадзе

Кутаисский оперный театр начинает сезон под открытым небом

photo: Kutaisi State Opera / FB
Культура
Получить короткую ссылку
2401
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0d/249696416.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201013/249696459/Kutaisskiy-opernyy-teatr-nachinaet-sezon-pod-otkrytym-nebom.html

Все концерты будут проходить при строгом соблюдении рекомендаций эпидемиологов на открытом пространстве до тех пор, пока позволят погодные условия

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Кутаисский государственный оперный театр им. М. Баланчивадзе начинает новый 52-й сезон в среду, 14 октября, под открытым небом - представления в условиях пандемии будут проходить с соблюдением всех норм Минздрава.

Первый "Концерт грузинской оперной музыки" пройдет во дворе Театра им. Л. Месхишвили на сцене Зеленого театра. На вечере выступят солисты, а также хор и оркестр Кутаисского оперного театра под управлением дирижера Реваза Джавахишвили. 

Кутаиси
© CC BY-SA 2.0 / Flickr/ Roberto Strauss / sweet Kutaisi
В Кутаиси открылся фестиваль "Театральный Имерети"

Публика услышит арии из произведений грузинских композиторов в исполнении певцов: Наиры Киколиашвили, Фериде Джинджихадзе, Марики Мачитидзе, Сопио Беришвили, Ирмы Шавгулидзе, Натии Мелкадзе, Рамаза Кубладзе, Армаза Дарашвили, Калистрате Харчилава и других.

Кутаисский профессиональный государственный оперный театр им. М. Баланчивадзе был основан в 1969 году. Первой оперой на кутаисской сцене стала постановка "Абесалом и Этери" композитора Закария Палиашвили. С тех пор репертуар театра состоит из произведений знаменитых грузинских, русских и иностранных композиторов.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться