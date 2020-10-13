Кутаисский оперный театр начинает сезон под открытым небом

Все концерты будут проходить при строгом соблюдении рекомендаций эпидемиологов на открытом пространстве до тех пор, пока позволят погодные условия

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Кутаисский государственный оперный театр им. М. Баланчивадзе начинает новый 52-й сезон в среду, 14 октября, под открытым небом - представления в условиях пандемии будут проходить с соблюдением всех норм Минздрава.

Первый "Концерт грузинской оперной музыки" пройдет во дворе Театра им. Л. Месхишвили на сцене Зеленого театра. На вечере выступят солисты, а также хор и оркестр Кутаисского оперного театра под управлением дирижера Реваза Джавахишвили.

Публика услышит арии из произведений грузинских композиторов в исполнении певцов: Наиры Киколиашвили, Фериде Джинджихадзе, Марики Мачитидзе, Сопио Беришвили, Ирмы Шавгулидзе, Натии Мелкадзе, Рамаза Кубладзе, Армаза Дарашвили, Калистрате Харчилава и других.

Кутаисский профессиональный государственный оперный театр им. М. Баланчивадзе был основан в 1969 году. Первой оперой на кутаисской сцене стала постановка "Абесалом и Этери" композитора Закария Палиашвили. С тех пор репертуар театра состоит из произведений знаменитых грузинских, русских и иностранных композиторов.