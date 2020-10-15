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Павильон Грузия на Франкфуртской книжной ярмарке

Грузия принимает участие во Франкфуртской книжной ярмарке

photo: Georgia Made by Characters / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2118)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201015/249713013/Gruziya-prinimaet-uchastie-vo-Frankfurtskoy-knizhnoy-yarmarke.html

На одной из самых престижных книжных ярмарок, которая проходит в этом году в необычном режиме, Грузия представит короткометражный фильм об истории и культуре страны

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Во Франкфурте открылась международная книжная ярмарка, в которой принимает участие Грузия, сообщает телеканал Rustavi 2.

Из-за пандемии коронавируса международная книжная ярмарка проходит в непривычном цифровом формате. Часть мероприятий пройдет в разных городах Германии в рамках проекта Bookfest City, а часть – в режиме онлайн в рамках Bookfest Digital.

17 октября в формате Bookfest Digital в онлайн-режиме состоится показ короткометражного фильма о грузинской литературе с участием известных современных грузинских писателей.

Авторами фильма являются Зураб Карумидзе, Саломе Бенидзе, Дина Оганова, Давид Габуния и Арчил Кикодзе. По словам авторов, фильм является своеобразной попыткой получше рассказать иностранным читателям о Тбилиси, Грузии, ее истории и богатом этно-религиозно-культурном многообразии.

Грузия в 2018 году была почетным гостем на Франкфуртской книжной ярмарке.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2118)


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