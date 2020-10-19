"Огненно, сногсшибательно" - жюри "Ты супер!" о выступлении участницы из Грузии

Представительница Грузии в проекте "Ты супер!", 15-летняя Мариам Бондаренко расплакалась после того, как прошла в следующий тур конкурса

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Участница четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" из Тбилиси 15-летняя Мариам Бондаренко успешно выступила в проекте и прошла в полуфинал.

Мариам спела песню Рианны "Diamonds". Это было первое выступление девочки на сцене, до этого она никогда не пела перед зрителями и жюри.

Все четыре члена жюри: Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Елка - нажали на зеленую кнопку.

Ведущему проекта Вадиму Такменеву захотелось перенестись в Грузию с помощью грузинских песен, и он попросил Мариам спеть что-нибудь на грузинском языке. Мариам исполнила отрывок из песни "Иагунди".

По словам Елки, она окунулась в обе песни и выразила уверенность, что Мариам впредь будет ее удивлять.

"Я и во время первой песни окунулась потому, что это тот огонь, тот темперамент. Я уверена, ты будешь меня удивлять и, конечно же, сшибать этим огнем, этой харизмой", - сказала Елка.

Игорь Крутой отметил, что родиться в Грузии – это счастье, так как там поют все.

"Счастье родиться в Грузии и сложно родиться в Грузии потому, что в Грузии поет каждый и поет здорово. У тебя есть тембр, у тебя есть эмоции и у тебя есть энергетика какая-то", - отметил Крутой.

Кстати, именно Крутой в конце шоу назвал имя Мариам Бондаренко как своего фаворита и таким образом перевел ее в следующий тур конкурса.

Алексей Воробьев, в свою очередь, отметил, что Мариам рождена для сцены.

"Четыре члена жюри, мы все знаем, что такое выходить на сцену в первый раз. Как это волнительно выходить на сцену в первый раз, когда еще камеры, зрители и кто-то еще тебя судит... и работать вот так, как ты это делала, настолько открыто двигаться, настолько свободно. Это просто значит, что это твое место в жизни и ты должны быть на нем, на этом месте", - сказал Воробьев.

Диана Арбенина отметила огненный темперамент девочки и сказала, что ее качества могут помочь ей стать певицей, если они захочет выбрать эту профессию.

"В тебе есть такой страстный темперамент. Такой огненный темперамент и абсолютно распахнутое, открытое сердце, и это может тебе помочь стать певицей, если ты захочешь", - отметила Арбенина.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов из девяти стран. Проект организован при поддержке Международного агентства и радио Sputnik.