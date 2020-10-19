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Историко-культурный центр Карвасла (Караван-сарай)

Международная биеннале сценографии проходит в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2121)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201019/249744482/Mezhdunarodnaya-biennale-stsenografii-prokhodit-v-Tbilisi.html

Это уникальная площадка для встречи и обмена опытом молодых сценографов со всего мира, на которой можно узнать о современных тенденциях в области изобразительного и театрального искусства

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Одно из масштабных культурных мероприятий – III Тбилисская международная биеннале сценографии – проходит в столице Грузии до 28 октября, говорится на сайте министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

Кутаиси
© CC BY-SA 2.0 / Flickr/ Roberto Strauss / sweet Kutaisi
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Целью фестиваля является развитие молодых сценографов, обмен опытом и информацией о современных тенденциях в области изобразительного и театрального искусства.

Организаторы учли эпидситуацию в стране, поэтому мероприятия проходят в смешанном формате. Международная выставка состоится в Тбилисском историческом музее, а образовательная программа биеннале и международный симпозиум – в онлайн-режиме.

В дистанционном режиме в биеннале примут участие художники и студенты из Грузии, России, Армении, Беларуси, Украины, Канады, Сербии, Польши, Казахстана, Китая, Италии и Венгрии.

Ожидается, что в рамках программы Masters'Lab международные эксперты из России, Бразилии, Италии и Сербии проведут онлайн-лекции и мастер-классы по театральной и кинематографической сценографии, звуковому дизайну, мультимедийному искусству и многим другим дисциплинам.

Что касается международного симпозиума, то он в течение трех дней соберет практиков и теоретиков в области сценографии и театральной архитектуры со всего мира. Возглавит симпозиум председатель исследовательской комиссии Международной сети сценографов OISTAT Кейт Барнетт из Великобритании.

Международная биеннале в Тбилиси проходит при организации Союза театральных художников имени Валериана Гуния.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2121)


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