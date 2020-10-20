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Певец Александр Зазарашвили в США

Юный грузин Александр Зазарашвили попал в число лучших певцов мира

photo: Zazarashvili Alexandre / FB
Культура
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Темы:
Гордость Грузии (315)
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Александра Зазарашвили признали лучшим исполнителем песни Селин Дион "All By Myself"

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Юный певец Александр Зазарашвили, которого прозвали "Грузинским Робертино Лоретти" попал в список лучших певцов по версии звукозаписывающей компании El World Music.

El World Music - звукозаписывающий лейбл, который фокусируется на таланте исполнителей, а также инвестирует в музыку и в талантливых исполнителей.

Александра Зазарашвили признали лучшим исполнителем песни Селин Дион "All By Myself". Запись, представленная в видео, была сделана во время участия в проекте "Голос.Дети" на Украине, где он тогда, кстати, победил.

Вместе с Зазарашвили звание лучшего получил и казахский певец Димаш Кудаиберг.

Как прославился Александр Зазарашвили?

Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.

После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.

Темы:
Гордость Грузии (315)


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