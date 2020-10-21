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Спектакль Ричард III на сцене московского Театра Вахтангова

Спектакль грузинского режиссера "Ричард III" признан самым востребованным в Москве

photo: Vakhtangov Theatre / FB
Культура
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201021/249767088/Spektakl-gruzinskogo-rezhissera-Richard-III-priznan-samym-vostrebovannym-v-Moskve.html

Сильная, впечатляющая и проникновенная работа известного грузинского режиссера Автандила Варсимашвили попадает в топ самых востребованных спектаклей российской столицы уже в третий раз

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Cпектакль "Ричард III" по Шекспиру, который на сцене московского Государственного академического театра им. Е. Вахтангова поставил в 2017 году грузинский режиссер Автандил Варсимашвили, вошел в Топ-10 самых востребованных мероприятий по версии Ticketland.ru.

Сбор труппы Тбилисского русского театра им. А. С. Грибоедова
photo: Griboedov Theatre / FB
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На российской сцене худрук Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. Грибоедова Варсимашвили работал вместе с грузинской командой: сценографом Мирианом Швелидзе, художником по костюмам Тео Кухианидзе и музыкальным оформителем Элисо Орджоникидзе. В произведении звучит музыка Гии Канчели.

В спектакле заняты такие актеры, как Максим Севриновский, Ольга Тумайкина, Елена Сотникова, Ксения Кубасова, Игорь Карташов и другие.

"Пьеса "Ричард III" гениальна. Это энциклопедия власти, учебник державной силы, пособие по захвату трона. Шекспир безошибочно показал характер диктаторов всех времен и народов. За несколько веков до Наполеона, Сталина, Гитлера и других узурпаторов власти, он словно бы предсказал нам их появление и в то же время фантастически точно описал психологический процесс разложения личности диктатора, когда тот уже по горло в крови и в его жизни больше нет главной цели", - сказал Варсимашвили.

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Вместе со спектаклем грузинского режиссера, в топ лучших постановок попали еще два спектакля Театра Вахтангова - "Евгений Онегин" Римаса Туминаса и "Аудиенция" Глеба Панфилова.

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