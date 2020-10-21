Спектакль грузинского режиссера "Ричард III" признан самым востребованным в Москве

Сильная, впечатляющая и проникновенная работа известного грузинского режиссера Автандила Варсимашвили попадает в топ самых востребованных спектаклей российской столицы уже в третий раз

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Cпектакль "Ричард III" по Шекспиру, который на сцене московского Государственного академического театра им. Е. Вахтангова поставил в 2017 году грузинский режиссер Автандил Варсимашвили, вошел в Топ-10 самых востребованных мероприятий по версии Ticketland.ru.

На российской сцене худрук Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. Грибоедова Варсимашвили работал вместе с грузинской командой: сценографом Мирианом Швелидзе, художником по костюмам Тео Кухианидзе и музыкальным оформителем Элисо Орджоникидзе. В произведении звучит музыка Гии Канчели.

В спектакле заняты такие актеры, как Максим Севриновский, Ольга Тумайкина, Елена Сотникова, Ксения Кубасова, Игорь Карташов и другие.

"Пьеса "Ричард III" гениальна. Это энциклопедия власти, учебник державной силы, пособие по захвату трона. Шекспир безошибочно показал характер диктаторов всех времен и народов. За несколько веков до Наполеона, Сталина, Гитлера и других узурпаторов власти, он словно бы предсказал нам их появление и в то же время фантастически точно описал психологический процесс разложения личности диктатора, когда тот уже по горло в крови и в его жизни больше нет главной цели", - сказал Варсимашвили.

"Когда театр - жизнь": директор Грибоедовского о юбилее, пандемии и страсти к искусству >>>

Вместе со спектаклем грузинского режиссера, в топ лучших постановок попали еще два спектакля Театра Вахтангова - "Евгений Онегин" Римаса Туминаса и "Аудиенция" Глеба Панфилова.