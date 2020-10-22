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Новый археологический музей Вани

Ванский археологический музей открыл свои двери для посетителей

photo: Municipal Development Fund of Georgia / FB
Культура
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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (42)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201022/249778083/Vanskiy-arkheologicheskiy-muzey-otkryl-svoi-dveri-dlya-posetiteley.html

Музей отвечает всем международным стандартам и первые два месяца будет принимать посетителей бесплатно

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузия – единственная страна в Европе, где во время мировой пандемии коронавируса были открыты сразу два новых музея. На этот раз в стране открыл двери для посетителей Ванский археологический музей (регион Имерети), говорится в сообщении Национального музея Грузии.

Первым музеем, открывшимся во время пандемии, был Болнисский музей, который также отвечает всем международным стандартам.

Новый музей в Болниси
Photo: courtesy of The National Museum
В Болниси открылся новый музей, отвечающий современным стандартам

На протяжении двух месяцев Ванский археологический музей будет работать бесплатно. В здании музея есть постоянная экспозиция, а также временные выставочные помещения. Кроме того, в музее имеются научные лаборатории, аудитории, библиотека, общественные места – кафе, музейный магазин и другое.

В отреставрированном зале музея планируют проведение международных симпозиумов с участием ведущих ученых мира. 

Ванский археологический музей имени Отара Лорткипанидзе – один из первых музеев в Кавказском регионе, созданный в 1985 году по проекту архитектора Георгий Лежава. Лорткипанидзе руководил экспедицией по исследованию территории Древней Колхиды и обнаружил руины древнего Ванского городища, датированного VIII-I вв. до н. э. Однако с целью вместить больше экспонатов в 2012 году было принято решение о строительстве более масштабного здания.

Коллекции музея хранят богатое культурное наследие, обнаруженное в городе Вани и его окрестностях. Материалы, найденные в городище Вани, имеют большое значение для изучения античного мира.

Музей был обновлен правительством Грузии при поддержке Всемирного банка и другими партнерами. Архитектурный проект музея и дизайн экспозиции были разработаны в сотрудничестве с немецкой компанией "Ellis Williams Architects", сценографом Линой Лопес и Грузинским национальным музеем.

Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (42)


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