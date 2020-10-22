Ванский археологический музей открыл свои двери для посетителей

Музей отвечает всем международным стандартам и первые два месяца будет принимать посетителей бесплатно

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузия – единственная страна в Европе, где во время мировой пандемии коронавируса были открыты сразу два новых музея. На этот раз в стране открыл двери для посетителей Ванский археологический музей (регион Имерети), говорится в сообщении Национального музея Грузии.

Первым музеем, открывшимся во время пандемии, был Болнисский музей, который также отвечает всем международным стандартам.

На протяжении двух месяцев Ванский археологический музей будет работать бесплатно. В здании музея есть постоянная экспозиция, а также временные выставочные помещения. Кроме того, в музее имеются научные лаборатории, аудитории, библиотека, общественные места – кафе, музейный магазин и другое.

В отреставрированном зале музея планируют проведение международных симпозиумов с участием ведущих ученых мира.

Ванский археологический музей имени Отара Лорткипанидзе – один из первых музеев в Кавказском регионе, созданный в 1985 году по проекту архитектора Георгий Лежава. Лорткипанидзе руководил экспедицией по исследованию территории Древней Колхиды и обнаружил руины древнего Ванского городища, датированного VIII-I вв. до н. э. Однако с целью вместить больше экспонатов в 2012 году было принято решение о строительстве более масштабного здания.

Коллекции музея хранят богатое культурное наследие, обнаруженное в городе Вани и его окрестностях. Материалы, найденные в городище Вани, имеют большое значение для изучения античного мира.

Музей был обновлен правительством Грузии при поддержке Всемирного банка и другими партнерами. Архитектурный проект музея и дизайн экспозиции были разработаны в сотрудничестве с немецкой компанией "Ellis Williams Architects", сценографом Линой Лопес и Грузинским национальным музеем.