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Фонд "Атинати" берется за популяризацию грузинской культуры

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201023/249787903/Fond-Atinati-beretsya-za-populyarizatsiyu-gruzinskoy-kultury.html

Меморандум о сотрудничестве фонд подписал с министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В целях популяризации и развития грузинской культуры министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии начинает сотрудничество с благотворительным фондом "Атинати".

Как говорится в сообщении министерства, в рамках сотрудничества фонд "Атинати" будет продвигать грузинскую культуру и искусство на международной арене, будет поддерживать реализацию различных проектов.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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Также в целях популяризации памятников культурного наследия Грузии Фонд подготовит различные образовательные видеоролики и будет размещать информацию о культурных мероприятиях, запланированных в Грузии и за рубежом, на медиаплатформе "Атинати", а также в соцсетях.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии будет сотрудничать с благотворительным фондом "Атинати" и в сфере образования. Стороны уже обсудили возможности реализации совместных проектов.

Соответствующий меморандум подписали замминистра Леван Харатишвили и директор фонда Анна Алавердашвили.

Фонд "Атинати" реализует ряд культурных и образовательных проектов, в том числе образовательный проект для грузинских дошкольников, проживающих за рубежом, который предполагает создание анимационного курса грузинского языка.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2127)


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