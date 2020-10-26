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Молодой композитор из Грузии стала лауреатом World Soundtrack Awards 2020

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2128)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201026/249807028/Molodoy-kompozitor-iz-Gruzii-stala-laureatom-World-Soundtrack-Awards-2020.html

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинский композитор Анна Касрашвили стала лауреатом международной премии World Soundtrack Awards 2020 в номинации за лучшее оригинальное сочинение молодого композитора.

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World Soundtrack Awards - международная музыкальная награда, созданная в 2001 году для популяризации саундтреков к фильму и их композиторов.

В этом году этот конкурс провелся в двадцатый раз. Мероприятие проходит ежегодно в Генте (Бельгия), а церемония обычно - в Концертном зале Capitole, где присутствовала и Анна Касрашвили.

Касрашвили оценили за композицию для французского анимационного фильма "Я потерял свое тело" (I Lost My Body/J’ai perdu mon corps).

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После завершения Каннского кинофестиваля Netflix приобрел права на этот фильм. Режиссером картины выступил Жереми Клапен, а сценарий к мультфильму написал Гийом Лоран, известный по фильмам "Амели".

Сюжет у фильма "Я потерял" очень необычный - отрубленная кисть убегает из лаборатории, чтобы найти свое тело. А на фоне этого побега разворачивается история молодого человека Науфеля, влюбленного в девушку по имени Габриэль.

Несмотря на то, что Анне Касрашвили 25 лет, она успела достичь не одной победы. В 2015 году она окончила музыкальный колледж Беркли, где обучалась на факультете музыки для кино, ТВ и видеоигр, и получила степень магистра. В 2018 году заняла первое место на Международном испанском конкурсе киномузыки, получив также приз в размере 50 тысяч евро.

Девушка также является победителем XVIII Международного конкурса композиторов фильмов (CAIFF), который прошел в рамках Калифорнийского кинофестиваля.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2128)


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