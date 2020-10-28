14:29 28 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8094
  • 100 RUB4.2136
  • USD3.2242
Поиск
Дистанционное обучение

Проект "Грузинские деятели искусства для школьников" переходит в онлайн-режим

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2131)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201028/249830450/Proekt-Gruzinskie-deyateli-iskusstva-dlya-shkolnikov-perekhodit-v-onlayn-rezhim.html

Грузинские поэты, писатели, режиссеры не собираются расставаться с детьми из-за пандемии и приобщать их к миру прекрасного

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Проект "Грузинские деятели искусства для школьников" будет проходить в онлайн формате, сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Глава Русского клуба Николай Свентицкий
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Когда театр - жизнь": директор Грибоедовского о юбилее, пандемии и страсти к искусству

Проект осуществляется в рамках "Искусство в школы" и его целью является усиление компонента культуры в образовательной программе.

"Искусство в школы" объединяет три основные сферы культуры и включает следующие программы: "Школа в музее", "Школа в театре", "Школа в кино".

В рамках проекта каждый четверг в 14:00 школьники и педагоги могут дистанционно послушать представителей разных сфер искусства, ознакомиться с их творчеством и задать им вопросы.

Первая встреча состоится с кинорежиссером Мерабом Кокочашвили. Послушать его можно будет, перейдя по ссылке https://bit.ly/3jGxb8R, которая будет активирована в четверг.

Проект будет продолжен. В передачах в дистанционном режиме будут участвовать писатель Дато Турашвили, поэт Дато Маградзе, кинорежиссер Лана Гогоберидзе и другие. Ведущая передач - искусствовед Майя Датунашвили.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2131)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
В доме напавшего на Банк Грузии Бадри Эсебуа прошел обыск - видео
В доме напавшего на "Банк Грузии" Бадри Эсебуа прошел обыск - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться