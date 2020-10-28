Проект "Грузинские деятели искусства для школьников" переходит в онлайн-режим

Грузинские поэты, писатели, режиссеры не собираются расставаться с детьми из-за пандемии и приобщать их к миру прекрасного

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Проект "Грузинские деятели искусства для школьников" будет проходить в онлайн формате, сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Проект осуществляется в рамках "Искусство в школы" и его целью является усиление компонента культуры в образовательной программе.

"Искусство в школы" объединяет три основные сферы культуры и включает следующие программы: "Школа в музее", "Школа в театре", "Школа в кино".

В рамках проекта каждый четверг в 14:00 школьники и педагоги могут дистанционно послушать представителей разных сфер искусства, ознакомиться с их творчеством и задать им вопросы.

Первая встреча состоится с кинорежиссером Мерабом Кокочашвили. Послушать его можно будет, перейдя по ссылке https://bit.ly/3jGxb8R, которая будет активирована в четверг.

Проект будет продолжен. В передачах в дистанционном режиме будут участвовать писатель Дато Турашвили, поэт Дато Маградзе, кинорежиссер Лана Гогоберидзе и другие. Ведущая передач - искусствовед Майя Датунашвили.