Международный фестиваль принта LIFE N STYLE открылся в Тбилиси

Авторская печать, сериграфия, офорт, шелкография, литография и гравюра - интересные образцы в этой технике на протяжении месяца будут представлены в Музее Церетели

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Международный фестиваль принта LIFE N STYLE с 28 октября принимает у себя Музей современного искусства Зураба Церетели MOMA Tbilisi, говорится на сайте министерства образования, науки, культуры и спорта.

LIFE N STYLE – это проект о современном визуальном искусстве, который предусматривает развитие и популяризацию таких отраслей печатных медиа, как авторская печать, сериграфия, офорт, шелкография, литография и гравюра.

Фестиваль принта является отличной возможностью для творческого синтеза современных художников, коллекционеров, специалистов и даже любителей из разных стран. В этом году в фестивале принимают участие художники из Грузии, Армении, России, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Испании, Франции, Канады и США.

"Под эгидой фестиваля принта была создана единственная уникальная мастерская, которая объединила эпохальную коллекцию около 200 грузинских и зарубежных художников высокого уровня. Подобные ателье считаются самыми элитными и уникальными мастерскими в мире, потому что здесь авторские работы целиком и полностью созданы художником, все являются оригиналом и их можно приобрести", - сказано в сообщении Минкультуры.

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Выставки фестиваля будут проходить в музее Церетели на протяжении месяца, ежедневно с 18:00 до 21:00. Посещение фестиваля свободное.