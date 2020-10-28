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Центр искусств Церетели MOMA Tbilisi

Международный фестиваль принта LIFE N STYLE открылся в Тбилиси

© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2132)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201028/249837675/Mezhdunarodnyy-festival-printa-LIFE-N-STYLE-otkrylsya-v-Tbilisi.html

Авторская печать, сериграфия, офорт, шелкография, литография и гравюра - интересные образцы в этой технике на протяжении месяца будут представлены в Музее Церетели

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Международный фестиваль принта LIFE N STYLE с 28 октября принимает у себя Музей современного искусства Зураба Церетели MOMA Tbilisi, говорится на сайте министерства образования, науки, культуры и спорта.

Режиссер и иллюстратор Анна Чубинидзе
photo: Anna Chubinidze / FB
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LIFE N STYLE – это проект о современном визуальном искусстве, который предусматривает развитие и популяризацию таких отраслей печатных медиа, как авторская печать, сериграфия, офорт, шелкография, литография и гравюра.

Фестиваль принта является отличной возможностью для творческого синтеза современных художников, коллекционеров, специалистов и даже любителей из разных стран. В этом году в фестивале принимают участие художники из Грузии, Армении, России, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Испании, Франции, Канады и США.

"Под эгидой фестиваля принта была создана единственная уникальная мастерская, которая объединила эпохальную коллекцию около 200 грузинских и зарубежных художников высокого уровня. Подобные ателье считаются самыми элитными и уникальными мастерскими в мире, потому что здесь авторские работы целиком и полностью созданы художником, все являются оригиналом и их можно приобрести", - сказано в сообщении Минкультуры.

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Выставки фестиваля будут проходить в музее Церетели на протяжении месяца, ежедневно с 18:00 до 21:00. Посещение фестиваля свободное.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2132)


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