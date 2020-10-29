Батумский фестиваль авторского кино BIAFF проходит в онлайн-режиме

Участники фестиваля будут разрабатывать собственные сценарии и консультироваться с ведущими экспертами киносферы из разных стран

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF, который был перенесен из-за пандемии COVID-19, все же состоится, но в онлайн-режиме, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Фестиваль проведет одну из индустриальных платформ BIAFF – "Альтернативную волну 2020". Основная цель программы – развитие малобюджетных проектов, полнометражных фильмов с привлечением иностранных и грузинских профессионалов кино. Платформа в основном ориентирована на грузинские кинопроекты, хотя несколько лет назад к ней присоединился Черноморский регион (Турция, Украина, Болгария).

С 29 октября по 1 ноября приглашенные спикеры будут контактировать с участниками платформы в онлайн-режиме. Участники получат консультации по следующим направлениям: разработка сценария, стратегия финансирования, международные фонды, совместное производство, разработка проектов, международные фестивали.

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Позже отобранные проекты получать шанс быть представленными на различных международных кинофестивалях. Координируют проект продюсер Лаша Халваши и режиссер Тинатин Каджришвили. Также среди приглашенных экспертов указаны Никос Панаотопулос из Греции, Лоран Данило из Франции и другие.