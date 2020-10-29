Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi порадует модников онлайн-показами

Свои новые коллекции покажут всему миру в виртуальном пространстве самые интересные дизайнеры и бренды из Грузии

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Одно из самых модных событий столицы – Тбилисская неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi – пройдет в онлайн-формате с 19 по 22 ноября, пишет Hammock Magazine.

Для участия в Неделе уже отобраны двадцать дизайнеров, которые представят свои последние коллекции мировой аудитории. Онлайн-платформа будет доступна в дни проведения Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi и на ней любой желающий сможет увидеть весь мультимедийный контент, дизайнерские блоги, интервью и закулисные моменты.

Опубликовано Mercedes-Benz Fashion Week TBILISI Понедельник, 26 октября 2020 г.

Кроме того, в условиях экономического кризиса, вызванного COVID-19, Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi в сотрудничестве с Georgia Fashion Foundation основал Factory – Art & Culture Center, который станет главным центром искусства и культуры.

Новое пространство обретет дом на бывшей фабрике Coca-Cola. Участниками этой концепции станут дизайнеры, фотографы и художники. Все они смогут выставлять свои работы в галерее, организовывать выставочные проекты, работать в мастерских. Цель проекта – помочь творческим индустриям в Грузии.

В рамках проекта также был создан консультативный совет, состоящий из влиятельных представителей отрасли, которые помогут местным брендам в развитии в период экономической нестабильности. Среди членов этого совета, кстати, есть известный дизайнер грузинского происхождения David Koma (Комахидзе).

Mercedes-Benz Fashion Week – это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, например, России, Германии, США, Турции, Австралии и других странах.