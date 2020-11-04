"Будто миллион иголочек по коже" - братья Меладзе снялись в новом клипе

У популярных музыкантов давно не было такой глубокой и чувственной песни, считают поклонники Меладзе

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Известные российские артисты братья-музыканты грузинского происхождения Валерий и Константин Меладзе выпустили в свет свою новую совместную работу – клип на песню "Время вышло".

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Самое главное и интересное в клипе, что традиционно предстал в нем не только Валерий, но и Константин, который является автором композиции. Видимо, эта работа стала очень значимой для обоих братьев, поскольку клип получился очень трогательный, он рассказывает о ностальгии и ценности времени.

"В силу того, что мы выросли на музыке 80-х, какие-то оттенки, ностальгические моменты в этом клипе и в этой песне, безусловно, есть. Это лирическая композиция в Валерином стиле с достаточно серьезным текстом. Такая музыка пишется с наибольшим удовольствием! В клипе я аккомпанирую своему брату, как в былые годы", - сказал Константин Меладзе российскому изданию ОК.

Сам Валерий в интервью рассказал, что однажды попросил брата написать душевную композицию, как раз после этого случился карантин - период, когда можно погрузиться в творчество.

"И вот у него в этот период родилась такая прекрасная песня, написанная по всем классическим канонам. Очень хорошая мелодия, многослойная аранжировка, мощная. И очень душевные глубокие слова. Пусть то, что мы все хотели передать людям, они услышат в песне и увидят в нашем клипе", - сказал Валерий Меладзе.

Под видео в YouTube поклонники артистов оставляют множество восторженных комментариев. Правда, некоторые слушатели недовольны выбором главной героини клипа - актрисой и ведущей Анастасией Барашковой, которая имеет за плечами опыт съемок в игровом кино и сериалах.

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Зато история и слова тронули некоторых до глубины души.

"Почему то сложилось впечатление, что Константин написал песню бывшей жене. Давно не было хороших песен!!! Валерий браво", - пишет Kristine Macquhen

"Как будто миллион иголочек по коже", - говорит Алла Гоголева.

"Господи, какой глубокий смысл!!!" - подмечает Натали Межляхова.

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

Константин Меладзе - известный композитор и продюсер, автор множества хитов российских звезд. Первой женой Константина была Яна Меладзе (урожденная Сум - ред.). В браке - дочери Алиса, Лия и сын Валерий. Спустя девятнадцать лет совместной жизни супруги развелись. В 2015 году в Форте-дей-Марми был зарегистрирован брак с Верой Брежневой - певицей, актрисой, бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра".