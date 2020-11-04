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Международный студенческий кинофестиваль проходит в столице Грузии онлайн

© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2136)
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Sputnik Грузия
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На фестивале свое счастье попытают молодые кинематографисты, которые смогут представить на конкурс проекты полнометражных игровых фильмов

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Международный студенческий кинофестиваль проходит в эти дни в столице Грузии в онлайн-формате из-за коронавируса, сообщают организаторы в Facebook.

В 2020 году фестиваль объединяет пять лучших киношкол из пяти стран. Специальные 120-минутные кинопрограммы из киношкол Германии, Польши, Израиля, Аргентины и Грузии будут транслироваться в прямом эфире через различные социальные сети.

Победителей объявит жюри, в состав которого входят кинорежиссер Тамар Шавгулидзе и киноведы Нено Кавтарадзе и Георгий Размадзе.

Центр искусств Церетели MOMA Tbilisi
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На фестивале также проходит конкурс на разработку проектов полнометражных игровых фильмов. Кроме того, режиссер Кети Мачавариани проведет для участников форума тренинг по питчингу (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект). Члены жюри Давид Джанелидзе, писатель, сценарист Нестан Квиникадзе и кинематографист Георгий Швелидзе выявят трех победителей, которые будут награждены денежными призами.

Церемония награждения победителей фестиваля состоится 6 ноября в Университете театра и кино, где будут выявлены победители I, II и III призовых мест форума. Там же объявят победителей в следующих номинациях: лучший короткометражный, документальный и анимационный фильм.

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Фестиваль проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2136)


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