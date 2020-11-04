Нону Гаприндашвили упомянули в сериале Netflix "Ход королевы" и кое-что переврали

По сюжету сериала, девушка из американской глубинки находит у себя удивительный талант к шахматам и стремится стать гроссмейстером, а также преодолеть наркотическую зависимость

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Многократная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили привлекла внимание творческой группы нового американского мини-сериала Netflix "Ход королевы" (The Queen's Gambit).

Сериал, также известный под названием "Ферзевый гамбит", основан на книге Уолтера Ревиса. Многосерийынй фильм рассказывает историю Бет Хармон, которая стала американским открытием в мире шахмат.

По сюжету, в приюте Кентукки в 1950-х годах девушка-подросток Бет Хармон обнаруживает удивительный талант к шахматам. Дальнейшая история повествует о стремлении шахматного вундеркинда стать гроссмейстером и преодолеть наркотическую зависимость.

В последней серии "Хода королевы" был сделан акцент на грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили. Когда Бет Хармон играет в шахматы с соперником-мужчиной, комментатор упоминает о Гаприндашвили, говоря, что она никогда не играла с мужчинами.

В этот моменте сценаристы допустили ошибку - всем известно, что Гаприндашвили в 1960-е годы принимала участие в мужских турнирах.

Нона Гаприндашвили - пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".

Гаприндашвили 78 лет. Играть в шахматы она начала в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.