12:46 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
Иллюстрация к поэме Витязь в тигровой шкуре Шота Руставели

"Он бы сжег все, что написал": в Сети высмеяли новый бюст Шота Руставели

© photo: Sputnik
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2137)
146 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201105/249929882/On-by-szheg-vse-chto-napisal-v-Seti-vysmeyali-novyy-byust-Shota-Rustaveli.html

Памятник великому поэту, установленный в южной части Грузии, мягко говоря не понравился общественности и вызвал много недовольств

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Бюст всемирно известного средневекового грузинского поэта Шота Руставели, которые установили в поселке городского типа Адигени в регионе Самцхе-Джавахети, вызвал неоднозначную реакцию людей.

День рождения культового грузинского поэта Шота Руставели отметили в Москве >>>

Один из пользователей Facebook Ушанги Рухадзе выложил фотографию бюста, подписав ее: "Если бы Шота увидел этот памятник, ну, или что это такое, он, наверное, сжег бы все, что написал".

ეს ძეგლი თუ რაცაა შოთას რომ ენახა ალბათ დაწვავდა იმას რაც დაწერა 😕

Опубликовано UshAng Rukhadze Вторник, 3 ноября 2020 г.

Люди в недоумении и негодовании стали под постом оставлять свои комментарии. "Выстроили, чтобы крепко стоял", – пишет Вано Мачавариани. "Да он в изоляции, люди, что с вами?!" – шутит Мэри Ачелашвили. А кто-то из пользователей и вовсе сравнил памятник с человеком, справляющим нужду.

Автор бюста пока не объявился, как не последовало и какого-то заявления из местного муниципалитета.

Шота Руставели (около 1172-1216) – поэт и государственный деятель при дворе царицы Тамар, автор всемирно известной поэмы "Витязь в тигровой шкуре". "Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы. Произведение переведено на многие языки мира.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2137)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться