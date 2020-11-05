"Он бы сжег все, что написал": в Сети высмеяли новый бюст Шота Руставели

Памятник великому поэту, установленный в южной части Грузии, мягко говоря не понравился общественности и вызвал много недовольств

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Бюст всемирно известного средневекового грузинского поэта Шота Руставели, которые установили в поселке городского типа Адигени в регионе Самцхе-Джавахети, вызвал неоднозначную реакцию людей.

День рождения культового грузинского поэта Шота Руставели отметили в Москве >>>

Один из пользователей Facebook Ушанги Рухадзе выложил фотографию бюста, подписав ее: "Если бы Шота увидел этот памятник, ну, или что это такое, он, наверное, сжег бы все, что написал".

ეს ძეგლი თუ რაცაა შოთას რომ ენახა ალბათ დაწვავდა იმას რაც დაწერა 😕 Опубликовано UshAng Rukhadze Вторник, 3 ноября 2020 г.

Люди в недоумении и негодовании стали под постом оставлять свои комментарии. "Выстроили, чтобы крепко стоял", – пишет Вано Мачавариани. "Да он в изоляции, люди, что с вами?!" – шутит Мэри Ачелашвили. А кто-то из пользователей и вовсе сравнил памятник с человеком, справляющим нужду.

Автор бюста пока не объявился, как не последовало и какого-то заявления из местного муниципалитета.

Шота Руставели (около 1172-1216) – поэт и государственный деятель при дворе царицы Тамар, автор всемирно известной поэмы "Витязь в тигровой шкуре". "Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы. Произведение переведено на многие языки мира.