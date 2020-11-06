Цискаридзе показал Урганту свои любимые места в родном Тбилиси - видео

По словам знаменитого артиста, он очень хочет посетить родной город, но пандемия и закрытие границ мешают ему сделать это

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Всемирно известный артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе стал гостем шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о своих любимых местах в родном Тбилиси.

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В первую очередь Цискаридзе рассказал о cвоем семилетнем юбилее на посту ректора Академии русского балета имени Вагановой. Однако только разговором на актуальную тему пандемии и о своей методике занятий с учениками в дистанционном режиме дело не закончилось.

В конце выпуска Николай Цискаридзе и Иван Ургант, которого артист балета, к слову, назвал грузинским зятем, поскольку его супруга Наталья Кикнадзе виртуально отправилась в Тбилиси.

Так Цискаридзе продемонстрировал телезрителям свои любимые места грузинской столицы на онлайн-карте. Первым в списке оказался столичный парк Ваке, где, оказывается, когда-то Цискаридзе принимали в пионеры. Также Цискаридзе вспомнил, что, будучи маленьким, даже видел Брежнева и дарил ему цветы.

Вторым местом оказалась Мтацминда, где бывал и сам Иван Ургант. Ведущий отметил, что был во всех местах, о которых поется в песне "Тбилисо".

"Мтацминда – это значит святая гора. И там у подножья горы похоронен Грибоедов. Там очень красивую надпись сделала Нино Чавчавадзе. Там написано: "Для чего пережила тебя любовь моя". Кстати, сегодня ее день рождения", - рассказал Цискаридзе.

На третьем местом в списке звезды балета оказался Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили, где выступал и сам Николай Цискаридзе.

"На эту сцену впервые вышел Шаляпин. Шаляпин учился в Тбилиси петь и дебютировал здесь. Мало того, на этой сцене впервые дебютировал Горький. Ты знаешь, Шаляпин с Горьким пришли в Тбилиси пешком из России-матушки", - сказал Цискаридзе.

Совсем неподалеку, напротив здания Театра оперы и балета расположилось четвертое любимое место Цискаридзе в Тбилиси. Это здание, где когда-то были знаменитые "Воды Лагидзе" и продавались самые вкусные, по словам Цискаридзе, хачапури.

Николай Цискаридзе - всемирно признанный артист балета и педагог, солист балета Большого театра в 1992-2013 годах, Народный артист РФ, дважды лауреат Государственной премии РФ и трижды лауреат театральной премии "Золотая маска". С 2013 года по решению Министерства культуры Российской Федерации возглавил Академию русского балета имени Вагановой, с 2014 года - избран ректором.