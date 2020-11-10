Пещерные города Уплисцихе и Вардзия временно закрыты для посетителей

Эти уникальные памятники являются одними из наиболее посещаемых в стране и таким образом могут представлять угрозу в плане заражения COVID-19

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Национальное агентство охраны культурного наследия временно ограничило доступ визитеров к музеям-заповедникам Вардзия и Уплисцихе из-за второй волны коронавируса, говорится в сообщении агентства.

Чтобы остановить распространение COVID-19, агентство призывает граждан и туристические компании отложить запланированные визиты и туры.

"После исключения риска безопасности здоровья сотрудников администрации музеев-заповедников, прием посетителей в комплексах возобновится в обычном режиме, о чем агентство сделает официальное заявление. Предотвратим широкомасштабное и бесконтрольное распространение вируса", - отмечено в заявлении.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 970, таким образом общее число выявленных инфицированных с начала пандемии составило 63 650.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 348 человек, с начала пандемии вылечились 47 390 пациентов. Скончался 521.

Уплисцихе (груз. "господская крепость") - древний пещерный город, который высечен в скале и расположен в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II - начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъемов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры.

Уникальный монастырский скальный комплекс Вардзия XII-XIII веков расположен в 30 километрах от районного центра Аспиндза, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Строительство города эпохи Золотого века приписывают царице Тамар. Но первые пещеры были созданы еще раньше, во время правления Георгия III (1156-1184) - отца царицы Тамар.

Комплекс расположен на нескольких ярусах. Там есть сотни больших и малых залов, городище античного периода, курганные захоронения, 125 винных погребов с 185 квеври (глиняный кувшин для хранения вина). На территории грандиозного комплекса, высеченного в скале, 15 храмов, главный из которых - храм Успения Богородицы с уникальными фресками.