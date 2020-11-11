Элегантность и женственность – дизайнер Ануки Арешидзе представила новую коллекцию

В новой линии можно найти как шикарные вечерние наряды, так и кожаные вещи с экокожей, ведь Ануки старается заботиться об окружающей среде

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Первая леди Тбилиси и успешный грузинский дизайнер Ануки Арешидзе представила свою новую коллекцию осень-зима 2020. Арешидзе выложила фотографии новой коллекции на официальном сайте бренда ANOUKI, где теперь модницы смогут не только посмотреть новые вещи, но и приобрести понравившиеся наряды.

В коллекции преобладают базовые однотонные цвета: лимонный, черный, белый, голубой, телесный и персиковый, что делает образы немного строгими и сдержанными. Однако детали в виде объемных рукавов, рюш, осторожных и не пышных воланов, придают коллекции романтичности и женственности.

К слову, говоря о женственности, можно добавить, что главная цель Ануки Арешидзе - показать, что женщина может быть разной, как деловой, так и нежной. Традиционно образ такой женщины и продемонстрирован в коллекции грузинки.

Строгость и деловой стиль в коллекции осень-зима 2020 олицетворяют твидовые костюмы-двойки, как с юбками, так и с брюками. Более романтичные луки представлены в виде в меру пышных платьев с цветочными принтами.

В коллекции можно встретить и вечерние образы - любимые наряды Ануки с серебристой блестящей тканью, которая стала своеобразной фишкой дизайнера. И, конечно же, кожаные вещи с экокожей, ведь Ануки Арешидзе старается заботиться об окружающей среде.

Бренд Ануки Арешидзе знают модники в разных странах мира. В ее серебристом тренче появлялась одна из участниц реалити-шоу "Семейство Кардашьян" - Хлои Кардашьян, а до нее в похожем блестящем костюме вышла на сцену певица Джесси Джей.

Показы коллекций Арешидзе проходят вместе с такими известными брендами, как BVLGARI, FURLA, LAURA STRAMBI. В 2017 году бренд ANOUKI стал официальным членом Недели моды в Милане.

Первую личную коллекцию с участием всемирно известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы, а коллекции продаются в монобутиках в Тбилиси и Батуми, а также в ее онлайн-магазине.