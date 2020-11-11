Отреставрированную версию фильма "Майя из Цхнети" покажут в онлайн-формате

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Онлайн-кинопоказ отреставрированной версии культовой картины Резо Чхеидзе "Майя из Цхнети" проведет Национальный центр кинематографии Грузии по случаю 300-летия со дня рождения грузинского царя Эрекле II, эпоха которого отражена в фильме.

Виртуальный сеанс состоится 13, 14 и 15 ноября, в 22:00 на официальной странице Национального киноцентра в Facebook.

Специалисты Национального центра кинематографии Грузии отреставрировали одну из культовых картин, снятую в 1959 году. Реставрация-восстановление фильма проводилась в цифровом формате 2K. Эксперты проделали большую работу: очистили звук, обработали изображение и сделали цветовую коррекцию.

"Майя из Цхнети" (Майя Цхнетели) - художественный фильм, по сюжету которого деревенская красавица Майя, защищая свою честь, убивает сына князя и затем пытается скрыться, переодевшись в мужскую одежду и взяв с собой оружие. Случайно она становится свидетельницей того, как угоняют крестьян в турецкое рабство и под именем Матэ становится во главе восстания. И только когда она гибнет в бою, ее соратники понимают, что на самом деле отважный Матэ - девушка.