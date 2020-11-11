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Отреставрированную версию фильма "Майя из Цхнети" покажут в онлайн-формате

© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2141)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201111/250000338/Otrestavrirovannuyu-versiyu-filma-Mayya-iz-Tskhneti-pokazhut-v-onlayn-formate.html

Специалисты Национального центра кинематографии Грузии отреставрировали одну из культовых картин, снятую в 1959 году

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Онлайн-кинопоказ отреставрированной версии культовой картины Резо Чхеидзе "Майя из Цхнети" проведет Национальный центр кинематографии Грузии по случаю 300-летия со дня рождения грузинского царя Эрекле II, эпоха которого отражена в фильме.

Ретро кинокамера
© CC0 / PIxabay
В Грузии подарили новую жизнь культовому фильму "Майя из Цхнети" - видео

Виртуальный сеанс состоится 13, 14 и 15 ноября, в 22:00 на официальной странице Национального киноцентра в Facebook.

Специалисты Национального центра кинематографии Грузии отреставрировали одну из культовых картин, снятую в 1959 году. Реставрация-восстановление фильма проводилась в цифровом формате 2K. Эксперты проделали большую работу: очистили звук, обработали изображение и сделали цветовую коррекцию.

"Майя из Цхнети" (Майя Цхнетели) - художественный фильм, по сюжету которого деревенская красавица Майя, защищая свою честь, убивает сына князя и затем пытается скрыться, переодевшись в мужскую одежду и взяв с собой оружие. Случайно она становится свидетельницей того, как угоняют крестьян в турецкое рабство и под именем Матэ становится во главе восстания. И только когда она гибнет в бою, ее соратники понимают, что на самом деле отважный Матэ - девушка.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2141)


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