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Новый музей в Болниси

"Ночь музеев" при пандемии: Минкультуры Грузии предлагает выставки и экскурсии онлайн

Photo: courtesy of The National Museum
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201112/250006843/Noch-muzeev-pri-pandemii-Minkultury-Gruzii-predlagaet-vystavki-i-ekskursii-onlayn.html

Традиционно международная акция "Ночь музеев" проходит в мае, однако из-за пандемии коронавируса дату ее проведение было решено перенести

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Несмотря на пандемию коронавируса традиционная акция "Ночь музеев" состоится в онлайн-формате 14-16 ноября при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, говорится в заявлении на сайте ведомства.

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photo : Art Palace - Museum of Georgian Culture / FB
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"Ночь музеев" проводится традиционно в мае и приурочена к Международному дню музеев, но в этом году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и рекомендаций Международного совета музеев (ICOM) дата была перенесена на середину ноября.

В рамках акции 50 музеев предложат посетителям познавательные и развлекательные мероприятия в цифровом формате: онлайн-выставки, виртуальные и живые туры, образовательные программы, презентации блогов кураторов, видео-шоу интересных историй об экспонатах.

С календарем запланированных мероприятий можно ознакомиться по этой ссылке.

Акция "Ночь в музее" впервые состоялась в 1997 году. Грузия присоединились к проекту в 2015 году, и с тех пор многие жители и гости страны ежегодно участвуют в акции.

Теги:
Министерство образования, науки, культуры и спорта, Грузия, Ночь музеев


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