"Детское Евровидение - 2020": кто представит Грузию в Польше?

За право представлять страну на престижном конкурсе борются Марита Хведелидзе, Рати Геловани и Сандра Гаделия, которая, к слову, известна многим после участия в российском шоу Галкина "Лучше всех"

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Имя представителя Грузии на "Детском Евровидении - 2020" страна назовет в пятницу, 13 ноября - именно сегодня станет известно, кто победит в вокальном конкурсе "Ранина" и будет представлять страну.

На сегодняшний день известны три финалиста проекта, которые поборются за звание лучшего. Это 12-летняя Марита Хведелидзе, 11-летний Рати Геловани и 10-летняя Сандра Гаделия, которая, кстати, известная многим после участия в российском шоу "Лучше всех".

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.

Слоганом 18-го фестиваля станет фраза "Move the world!" (англ. "Двигай мир!"). В финале конкурса примут участие участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В 2019 году Грузию на "Детском Евровидении - 2019" в польском городе Гливице представлял тринадцатилетний Георгий Ростиашвили с песней We need love ("Нам нужна любовь"). Мальчик принес Грузии 14 место. Победительницей стала польская певица Вики Габор.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".