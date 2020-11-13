"Врачи не дали мне умереть": что случилось с актером Михаилом Гомиашвили?

Сейчас популярный артист, который горячо благодарит за свое спасение гениальных врачей, уже находится дома

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Известный в России грузинский актер Михаил Гомиашвили перенес инфаркт, об этом артист рассказал на своей странице в Facebook.

По словам киноартиста, многие его друзья, знакомые и незнакомые, "чему он очень рад", справляются о здоровье актера. Гомиашвили сразу пояснил, что коронавируса у него нет.

"Я провел две недели в кардиологической клинике, в кругу гениальных врачей, они даже не дали мне умереть... У меня была остановка сердца. Понадобилось дефибрилляция сердца", - рассказывает Гомиашвили.

Как рассказывает актер, врачи поставили ему диагноз острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда, для чего была проведена коронарография-ангиопластика со стентом.

"Теперь я дома, немного слаб. Надеюсь все будет хорошо!!! Всем большое спасибо, благодарю за поддержку!", - пишет Михаил.

Михаил Гомиашвили родился в семье советского и грузинского актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашвили. В отличии от старшего брата Зураба, который выбрал профессию инженера, Михаил после окончания школы решил пойти по стопам отца и поступил в Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели.

В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". В 2005 году актера пригласили на съемки российского исторического фильма "Первый после Бога". В 2017 году Гомиашвили сыграл в драматическом фильме режиссера Резо Гигинеишвили, с такими актерами как Тинатин Далакишвили, Мерабом Нинидзе, Надеждой Михалковой и другими.

Среди последних работ грузинского актера такие фильмы и сериалы, как "Хэппи-Энд", "Куратор", "Заступники", "Он сказал "Мама" и другие.