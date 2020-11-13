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Михаил Гомиашвили

"Врачи не дали мне умереть": что случилось с актером Михаилом Гомиашвили?

photo: Misha Gomiashvili / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2143)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201113/250026743/Vrachi-ne-dali-mne-umeret-chto-sluchilos-s-akterom-Mikhailom-Gomiashvili.html

Сейчас популярный артист, который горячо благодарит за свое спасение гениальных врачей, уже находится дома

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Известный в России грузинский актер Михаил Гомиашвили перенес инфаркт, об этом артист рассказал на своей странице в Facebook.

Михаил Гомиашвили в фильме Месяц, как один день
photo: Misha Gomiashvili / FB
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По словам киноартиста, многие его друзья, знакомые и незнакомые, "чему он очень рад", справляются о здоровье актера. Гомиашвили сразу пояснил, что коронавируса у него нет.

"Я провел две недели в кардиологической клинике, в кругу гениальных врачей, они даже не дали мне умереть... У меня была остановка сердца. Понадобилось дефибрилляция сердца", - рассказывает Гомиашвили.

Как рассказывает актер, врачи поставили ему диагноз острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда, для чего была проведена коронарография-ангиопластика со стентом.

"Теперь я дома, немного слаб. Надеюсь все будет хорошо!!! Всем большое спасибо, благодарю за поддержку!", - пишет Михаил.

Михаил Гомиашвили родился в семье советского и грузинского актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашвили. В отличии от старшего брата Зураба, который выбрал профессию инженера, Михаил после окончания школы решил пойти по стопам отца и поступил в Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели.

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photo: courtesy of Ana Javakhishvili
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В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". В 2005 году актера пригласили на съемки российского исторического фильма "Первый после Бога". В 2017 году Гомиашвили сыграл в драматическом фильме режиссера Резо Гигинеишвили, с такими актерами как Тинатин Далакишвили, Мерабом Нинидзе, Надеждой Михалковой и другими.

Среди последних работ грузинского актера такие фильмы и сериалы, как "Хэппи-Энд", "Куратор", "Заступники", "Он сказал "Мама" и другие.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2143)


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