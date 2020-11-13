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Гоми с сулгуни. Грузинская кухня

Сулугуни удостоили звания памятника нематериального культурного наследия

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (44)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201113/250029813/Suluguni-udostoili-zvaniya-pamyatnika-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-.html

Отныне особым статусом в стране будет пользовать не только один из самых вкуснейших сыров Грузии, но и народная аджарская вышивка

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский сыр сулугуни получил статус памятника нематериального культурного наследия – приказ об этом подписал генеральный директор Нацагентства охраны культурного наследия Николоз Антидзе.

Фигура грузина с хинкали и пивом у входа в ресторан национальной кухни
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В указе, изданном 2 ноября 2020 года, говорится, что статус памятника нематериального культурного наследия присвоен традиции сыра сулугуни, а также традиционной аджарской вышивке.

Народные ремесла традиционно имеют большое значение в Аджарии. Аджарская вышивка была неотъемлемой частью приданного невесты. Образец искусства отличается разнообразием орнаментов и сюжетов. В основном вышивкой изображались растения, животные и антропоморфные виды. Аджарская вышивка тесно связана с художественно-символическими формами грузинской церковной вышивки.

Сыр сулугуни относится к группе мягких рассольных сыров без корочки. Происходит из края Cамегрело. Считается одним из самых древних сыров. Традиционно готовится из смеси коровьего или буйволинного молока. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно соленый вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. 

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Интересный факт: народная этимология объясняет название "сулугуни" как состоящее из двух грузинских слов – "сули" (что означает "душа") и "гули" ("сердце"), что нашло отражение и у некоторых грузинских авторов.

Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (44)


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