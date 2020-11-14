Грузию на конкурсе "Детское Евровидение - 2020" представит Сандра Гаделия

Финал международного конкурса пройдет 29 ноября в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузию на "Детском Евровидении - 2020" представит десятилетняя Сандра Гаделия - именно она стала лидером вокального шоу "Ранина", победители которого традиционно представляют страну на конкурсе.

Сандра Гаделия родилась в Москве, Грузию впервые посетила, когда ей было четыре года. Девочка в основном живет в Москве, приезжает на родину зимой и летом, поэтому по-грузински говорит не очень хорошо.

Что касается музыки, то девочка увлекается ею с детства. Несмотря на юный возраст, она уже успела пожить активной творческой жизнью: поучаствовать в телевизионных проектах "Лучше всех" с Максимом Галкиным, "Король Караоке" на телеканале "Карусель", а также испытать себя в мюзикле "Пола Негри".

За победу в финале шоу "Ранина" с Сандрой боролись 12-летняя Марита Хведелидзе и 11-летний Рати Геловани. Конкуренты Гаделия заняли второе и третье место соответственно.

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.

Слоганом 18-го фестиваля станет фраза "Move the world!" (англ. "Двигай мир!"). В финале конкурса примут участие участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В 2019 году Грузию на "Детском Евровидении - 2019" в польском городе Гливице представлял тринадцатилетний Георгий Ростиашвили с песней We need love ("Нам нужна любовь"). Мальчик принес Грузии 14 место. Победительницей стала польская певица Вики Габор.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".