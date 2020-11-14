Умер "грузинский Дали" – художник Фридон Нижарадзе

На своих удивительных полотнах ушгулский живописец любил изображать яркими красками причудливые космические образы. Стилистика сванского мастера была действительно похожа на сюрреализм – стиль, в котором работал Дали

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Из жизни ушел 76-летний художник из грузинского высокогорного села Ушгули (регион Самегрело - Земо Сванети) Фридон Нижарадзе, которого называли грузинским Сальвадором Дали. Об этом в Facebook сообщила режиссер Мариам Хачвани.

"Я не представляю себе Ушгули без Фридона... Ушел гениальный художник...", – пишет Хачвани, отметив, что в последнее время живописец болел.

Широкую известность Фридон Нижарадзе приобрел недавно. Первая персональная выставка художника состоялась 2 ноября 2019 года в Тбилисском музее истории имени Иосифа Григалашвили "Карвасла".

"Пожилой мастер рисует всю свою жизнь, однако, слава и признание пришли к нему лишь в 75 лет. В детстве вместо кисти он использовал все, что попадало в его руки, будь то древесный уголь или кусок камня. Местные жители неспроста называют его Сальвадором Дали. На его полотнах яркими красками написаны космические образы. Стилистика, действительно, похожа на сюрреализм – стиль, в котором работал испанский живописец", – писало тогда о Нижарадзе Независимое информационное агентство Санкт-Петербурга.

Кто такой Фридон Нижарадзе?

Фридон Нижарадзе – художник, который выходил за рамки классического понимания живописи. По словам самого мастера, его вдохновляли природа, вселенная и человек.

Живописец учился в Тбилисской художественной академии. Несмотря на возможность остаться в Тбилиси, он решил вернуться в родной Ушгули, где жил и работал до самой смерти.

Помимо живописи, Нижарадзе серьезно занимался работой по дереву и писал стихи. Как отмечал художник, цвета сами приходили к нему. Перед тем как приступать к написанию картины, он не знал какой она будет. При этом, 76-летний мастер до 2019 года ни разу не выставлял свои работы на суд широкой публики.