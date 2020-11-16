Грузино-российский фильм по Шукшину показали в Москве

В главной роли в картине снялся ведущий актер Тбилисского русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Иванэ Курасбедиани

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Премьера грузино-российского фильма "Сапожки" по одноименному рассказу Василия Шукшина, в котором снялись актеры Тбилисского государственного русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова, состоялась в рамках II Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера", проходящего 12-17 ноября в Москве.

В конкурсных программах были заявлены полнометражные и короткометражные фильмы из России, Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Литвы, Узбекистана, Украины. Художественный руководитель фестиваля – член Российской академии кинематографических искусств, лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров, директор программы короткометражных фильмов – Александра Жукова.

В этом году Грузия ярко представлена на смотре. Так, в программе гала-премьер - фаворит последнего кинофестиваля в Сан-Себастьяне – грузино-французский фильм Деи Кулумбегашвили "Начало". В ретроспективе "Дружба народов" состоится сеанс, посвященный памяти Георгия Шенгелая. На закрытии фестиваля будет продемонстрирована картина Дмитрия Мамулия "Преступный человек" (Грузия – Россия).

Картину "Сапожки" зрители увидели в кинотеатре "Каро 7 Атриум", в рамках Конкурса короткометражных фильмов. Режиссером ленты выступила Елена Котихина. В главной роли – Иванэ Курасбедиани. В картине также снялись Владимир Новосардов и Софи Чалашвили.

ЗНАЙ НАШИХ! С 12 по 17 ноября 2020 года в Москве пройдет 2-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская... Опубликовано Nina Shaduri Zardalishvili Пятница, 13 ноября 2020 г.

Впечатлениями о фильме поделилась заведующая литературной частью Театра Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили.

"Я не кинокритик, в данном случае – я доброжелательный и, конечно, пристрастный зритель, которого "Сапожки", слава богу, не разочаровали. Напротив – обрадовали, воодушевили. Как вы знаете, Шукшин написал свой рассказ не о сапожках – о любви. Сапожки – дело десятое. И Елена Котихина сняла свою картину тоже не о дорогой покупке. Понятное дело, она, эта любовь, может быть притуплена безденежьем, тяжелым бытом, безрадостными буднями. Пресловутой привычкой, в конце концов. Но как она ослепительна, когда проснется вновь! И какая разница, где происходит дело – в российской деревне или грузинской?" - пишет Шадури-Зардалишвили.