Фильмы номинанта на "Оскар" режиссера Зазы Урушадзе покажут в Эстонии

Эстонские киноманы увидят самые лучшие картины Урушадзе, в том числе последний фильм, премьеру которого режиссер, увы, не застал

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Четыре грузинских фильма покажут в столице Эстонии, на Международном XXIV кинофестивале "Темные ночи", который продлится до 29 ноября, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

В честь грузинского режиссера - номинанта на "Оскар" Зазы Урушадзе, который скончался в 2019 году, в Таллинне демонстрируются его три фильма: "Мандарины", "Три дома" и "Антон".

"Антон" - последняя работа Зазы Урушадзе. Кинолента рассказывает об истории дружбы между двумя мальчиками, наполненной драматическими событиями, разворачивающимися вокруг них. Фильм является совместным производством Украины, Грузии, Литвы, США и Канады.

В разделе Curent Waves будет показан дебютный полнометражный художественный фильм Деи Кулумбегашвили "Начало". Curent Waves объединяет фильмы, мировые премьеры которых прошли на различных ведущих кинофестивалях мира и которые уже получили международные награды.

Драма "Начало" - кандидат от Грузии в номинации "Международный полнометражный фильм 2021 года" на премию американской киноакадемии "Оскар". Это совместное производство Грузии и Франции.

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Таллиннский международный кинофестиваль был основан в 1997 году. Сегодня он относится к категории фестивалей А-класса и считается крупнейшим событием кино в Северной Европе. Смотр ежегодно принимает тысячу режиссеров и более 150 журналистов, а его аудитория составляет десятки тысяч гостей гостей. Каждый выпуск фестиваля предлагает зрителям 250 художественных фильмов и 300 короткометражных фильмов (включая анимационные).

Грузия неоднократно достойно была представлена на Таллиннском международном кинофестивале, в том числе в 2015 году, когда она была фокус-страной смотра.