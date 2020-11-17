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Грузинский инклюзивный театр готовит онлайн-премьеру спектакля о жизни после смерти

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2147)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201117/250066964/Gruzinskiy-inklyuzivnyy-teatr-gotovit-onlayn-premeru-spektaklya-o-zhizni-posle-smerti.html

Для инклюзивной театральной труппы представление онлайн – это вызов, признается руководитель коллектива, но пандемия другого выхода не оставила

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. "Инклюзивный театр Иры Кохреидзе" при Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили готовит для зрителей онлайн-премьеру 28 ноября – это будет спектакль "За таинственной горой", созданный при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

"Появившаяся в мире пандемия заставила нас выбрать такой экспериментальный и необычный формат. Это, с одной стороны, вызов для нашего театра, а c другой – возможность получить интересные впечатления", – пишет руководитель театра Ира Кохреидзе.

"За таинственной горой"– инклюзивный перформанс философско-познавательного характера, отражающий путь, пройденный человеком после земной жизни. В постановке говорится о человеческих амбициях, стремлениях, путях и методах достижения цели. 

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photo: Vakhtangov Theatre / FB
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Тбилисский государственный университет сотрудничает с "Инклюзивным театром Иры Кохреидзе" в области культуры, инклюзивного образования и искусства, а также в продвижении инклюзивных спектаклей.

Впервые в истории инклюзивного искусства Грузии в 2019 году инклюзивный театральный спектакль "Контакт" получил первое международное признание и успех на Международном фестивале драматического искусства в Китае. Также спектакль был представлен на Международном фестивале искусств Gift ("Подарок").

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2147)


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