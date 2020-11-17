Грузинский инклюзивный театр готовит онлайн-премьеру спектакля о жизни после смерти

Для инклюзивной театральной труппы представление онлайн – это вызов, признается руководитель коллектива, но пандемия другого выхода не оставила

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. "Инклюзивный театр Иры Кохреидзе" при Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили готовит для зрителей онлайн-премьеру 28 ноября – это будет спектакль "За таинственной горой", созданный при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

"Появившаяся в мире пандемия заставила нас выбрать такой экспериментальный и необычный формат. Это, с одной стороны, вызов для нашего театра, а c другой – возможность получить интересные впечатления", – пишет руководитель театра Ира Кохреидзе.

"За таинственной горой"– инклюзивный перформанс философско-познавательного характера, отражающий путь, пройденный человеком после земной жизни. В постановке говорится о человеческих амбициях, стремлениях, путях и методах достижения цели.

Тбилисский государственный университет сотрудничает с "Инклюзивным театром Иры Кохреидзе" в области культуры, инклюзивного образования и искусства, а также в продвижении инклюзивных спектаклей.

Впервые в истории инклюзивного искусства Грузии в 2019 году инклюзивный театральный спектакль "Контакт" получил первое международное признание и успех на Международном фестивале драматического искусства в Китае. Также спектакль был представлен на Международном фестивале искусств Gift ("Подарок").