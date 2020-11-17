Слишком похожи: Топ-5 грузинских двойников зарубежных звезд

Быть похожим на своего кумира – это бонус или потеря собственной индивидуальности? Узнаем, что думают по этому поводу грузинские двойники иностранных знаменитостей

Сколько раз, просматривая фотографии ваших любимых селебрити, вы думали: "Почему я не похож на нее/него?" А ведь некоторые, в погоне за своим кумиров, даже прибегают к пластической хирургии. Но сейчас не об этом.

Sputnik Грузия покажет читателям тех грузин и грузинок, которым повезло родиться похожими на зарубежных звезд, при этом не потеряв своей индивидуальности.

Теона Чачуа и Кендалл Дженнер

Известный грузинский блогер Теона Чачуа не раз попадала в центр внимания из-за своей схожести со знаменитой моделью.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Теона Чачуа и Кендалл Дженнер

Теона бьюти-блогер, поэтому добавить в свою внешность штрихи, делающие ее еще более "Кендалл" она умеет безо всяких усилий.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Теона Чачуа и Кендалл Дженнер

Чачуа также жена известного грузинского блогера Георгия Данелия. Вместе они иногда снимают видео на TikTok вместе со своей маленькой дочерью.

Мели Багдавадзе и Эмили Ратаковски

Мели Багдавадзе еще один грузинский блогер, который рассказывает о здоровом питании, путешествиях, йоге и медитации. Кстати, она супруга Левана Лепсверидзе – креативного директора агентства Leavingstone.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Мели Багдавадзе и Эмили Ратаковски

Девушка часто делится фотографиями, где подписчики отмечают, что она как две капли воды похожа на известную американскую модель и актрису Эмили Ратаковски. Сходство и правда есть: пухлые губы, загорелая бархатная кожа и выразительные глаза.

Миранда Шелия и Ирина Шейк

Эффектную модель Миранду Шелия часто называют грузинской Ириной Шейк.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Миранда Шелия и Ирина Шейк

И, действительно, схожесть очевидна, ведь у девушки черты лица точь-в-точь, как у супер-модели Ирины Шейк – чувственные губы, небольшой нос и белоснежные зубы.

Нино Гачечиладзе и Одри Хепберн

Грузинская актриса Нино Гачечиладзе уже давно не скрывает своей любви к легенде кино, эталону красоты миллионов – Одри Хепберн.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Нино Гачечиладзе и Одри Хепберн

Гачечиладзе даже устраивала фотосессии, где выбирала образы любимой актрисы и, надо сказать, выходило похоже даже без особого погружения в образ.

Мириан Джеджелава и Джуд Лоу

Мириан Джеджелава – грузинский актер и телеведущий. Нужно ли говорить о том, на кого похож наш единственный мужчина в списке?

© Sputnik / Konstantin Ivanov Мириан Джеджелава и Джуд Лоу

Не будем вас томить – конечно же на британского актера театра и кино Джуда Лоу. Это сходство спокойно позволяет парню быть одним из самых оригинальных и привлекательных мужчин грузинского телевидения.