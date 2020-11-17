Слишком похожи: Топ-5 грузинских двойников зарубежных звезд

Сколько раз, просматривая фотографии ваших любимых селебрити, вы думали: "Почему я не похож на нее/него?" А ведь некоторые, в погоне за своим кумиров, даже прибегают к пластической хирургии. Но сейчас не об этом.
Sputnik Грузия покажет читателям тех грузин и грузинок, которым повезло родиться похожими на зарубежных звезд, при этом не потеряв своей индивидуальности.
Теона Чачуа и Кендалл Дженнер
Известный грузинский блогер Теона Чачуа не раз попадала в центр внимания из-за своей схожести со знаменитой моделью.
Теона бьюти-блогер, поэтому добавить в свою внешность штрихи, делающие ее еще более "Кендалл" она умеет безо всяких усилий.
Чачуа также жена известного грузинского блогера Георгия Данелия. Вместе они иногда снимают видео на TikTok вместе со своей маленькой дочерью.
Мели Багдавадзе и Эмили Ратаковски
Мели Багдавадзе еще один грузинский блогер, который рассказывает о здоровом питании, путешествиях, йоге и медитации. Кстати, она супруга Левана Лепсверидзе – креативного директора агентства Leavingstone.
Девушка часто делится фотографиями, где подписчики отмечают, что она как две капли воды похожа на известную американскую модель и актрису Эмили Ратаковски. Сходство и правда есть: пухлые губы, загорелая бархатная кожа и выразительные глаза.
Миранда Шелия и Ирина Шейк
Эффектную модель Миранду Шелия часто называют грузинской Ириной Шейк.
И, действительно, схожесть очевидна, ведь у девушки черты лица точь-в-точь, как у супер-модели Ирины Шейк – чувственные губы, небольшой нос и белоснежные зубы.
Нино Гачечиладзе и Одри Хепберн
Грузинская актриса Нино Гачечиладзе уже давно не скрывает своей любви к легенде кино, эталону красоты миллионов – Одри Хепберн.
Гачечиладзе даже устраивала фотосессии, где выбирала образы любимой актрисы и, надо сказать, выходило похоже даже без особого погружения в образ.
Мириан Джеджелава и Джуд Лоу
Мириан Джеджелава – грузинский актер и телеведущий. Нужно ли говорить о том, на кого похож наш единственный мужчина в списке?
Не будем вас томить – конечно же на британского актера театра и кино Джуда Лоу. Это сходство спокойно позволяет парню быть одним из самых оригинальных и привлекательных мужчин грузинского телевидения.