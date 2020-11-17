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Модель Кендалл Дженнер на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля

Слишком похожи: Топ-5 грузинских двойников зарубежных звезд

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Темы:
Светская хроника (377)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201117/250067435/Slishkom-pokhozhi-Top-5-gruzinskikh-dvoynikov-zarubezhnykh-zvezd.html

Быть похожим на своего кумира – это бонус или потеря собственной индивидуальности? Узнаем, что думают по этому поводу грузинские двойники иностранных знаменитостей

Сколько раз, просматривая фотографии ваших любимых селебрити, вы думали: "Почему я не похож на нее/него?" А ведь некоторые, в погоне за своим кумиров, даже прибегают к пластической хирургии. Но сейчас не об этом.

Sputnik Грузия покажет читателям тех грузин и грузинок, которым повезло родиться похожими на зарубежных звезд, при этом не потеряв своей индивидуальности.

Теона Чачуа и Кендалл Дженнер

Известный грузинский блогер Теона Чачуа не раз попадала в центр внимания из-за своей схожести со знаменитой моделью.

Теона Чачуа и Кендалл Дженнер
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Теона Чачуа и Кендалл Дженнер

Теона бьюти-блогер, поэтому добавить в свою внешность штрихи, делающие ее еще более "Кендалл" она умеет безо всяких усилий.

Теона Чачуа и Кендалл Дженнер
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Теона Чачуа и Кендалл Дженнер

Чачуа также жена известного грузинского блогера Георгия Данелия. Вместе они иногда снимают видео на TikTok вместе со своей маленькой дочерью.

Мели Багдавадзе и Эмили Ратаковски

Мели Багдавадзе еще один грузинский блогер, который рассказывает о здоровом питании, путешествиях, йоге и медитации. Кстати, она супруга Левана Лепсверидзе – креативного директора агентства Leavingstone.

Мели Багдавадзе и Эмили Ратаковски
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Мели Багдавадзе и Эмили Ратаковски

Девушка часто делится фотографиями, где подписчики отмечают, что она как две капли воды похожа на известную американскую модель и актрису Эмили Ратаковски. Сходство и правда есть: пухлые губы, загорелая бархатная кожа и выразительные глаза.

Миранда Шелия и Ирина Шейк

Эффектную модель Миранду Шелия часто называют грузинской Ириной Шейк.

Миранда Шелия и Ирина Шейк
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Миранда Шелия и Ирина Шейк

И, действительно, схожесть очевидна, ведь у девушки черты лица точь-в-точь, как у супер-модели Ирины Шейк – чувственные губы, небольшой нос и белоснежные зубы.

Нино Гачечиладзе и Одри Хепберн

Грузинская актриса Нино Гачечиладзе уже давно не скрывает своей любви к легенде кино, эталону красоты миллионов – Одри Хепберн.

Нино Гачечиладзе и Одри Хепберн
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Нино Гачечиладзе и Одри Хепберн

Гачечиладзе даже устраивала фотосессии, где выбирала образы любимой актрисы и, надо сказать, выходило похоже даже без особого погружения в образ.

Мириан Джеджелава и Джуд Лоу

Мириан Джеджелава – грузинский актер и телеведущий. Нужно ли говорить о том, на кого похож наш единственный мужчина в списке?

Мириан Джеджелава и Джуд Лоу
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Мириан Джеджелава и Джуд Лоу

Не будем вас томить – конечно же на британского актера театра и кино Джуда Лоу. Это сходство спокойно позволяет парню быть одним из самых оригинальных и привлекательных мужчин грузинского телевидения.

Темы:
Светская хроника (377)


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