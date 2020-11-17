В Зугдиди строят новый театр

В новом здании театра будут два зала – Малый и Большой, а также музей и отель для гастролирующих артистов

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. На западе Грузии, в городе Зугдиди в ближайшем будущем появится новый театр, соответствующий современным европейским стандартам, говорится в сообщении местного муниципалитета в Facebook.

Это здание получит труппа Зугдидского государственного драматического театра имени Шалвы Дадиани. Финансирует проект Благотворительный фонд "Карту", принадлежащий лидеру правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили.

С ходом строительства на месте ознакомился заместитель мэра Зугдидского муниципалитета Константин Какава вместе с директором театра Зурабом Эгутия.

"С финансированием Фонда "Карту" мы строим в Зугдиди театр, который будет соответствовать современным стандартам. Театр годами находился в аварийном состоянии, и актеры уже не могли давать представления. Строительство театра важно для культурной жизни нашего города", - сказал Константин Какава.

Как отмечается, в новом театре будет два зала: Большой зал, рассчитанный на 570 зрителей, и Малый - на 140 мест. Ожидается, что в театре также разместится музей и гостиница для артистов и гостей, которые приедут в город на гастроли.