"Наше единство не разрушить" - грузинский митрополит совершил богослужение в Москве

В Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря грузинский и русский митрополиты отслужили панихиду по основателю Музея Рублева Давиду Арсенишвили

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Николай Пачуашвили находится в Москве, сообщает сайт Русской Православной Церкви.

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В понедельник по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Николай и управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисский совершили богослужение. Ежегодная панихида по основателю Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Давиду Ильичу Арсенишвили прошла в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря.

Известно, что Пачуашвили является родственником Арсенишвили, в частности его внучатым племянником. Молитвы и песнопения звучали на церковнославянском и грузинском языках.

От имени Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II собравшихся приветствовал митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Николай. Он отметил, что православные святыни и культурные центры являются ключевыми мостиками, соединяющими две братские страны — Россию и Грузию.

«Наше единство никто и ничто не может разрушить», — сказал владыка Николай, свидетельствуя о многовековой духовной близости русского и грузинского народов.

В свою очередь, митрополит Воскресенский Дионисий передал присутствующим благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обратился к собравшимся со словом, в котором, в частности, отметил важность события, дающего повод не забывать о русско-грузинской дружбе.

«Владыка подчеркнул, что русские и грузины — два братских народа, объединенные православной верой, и их всегда будет связывать общность культур», - говорится в сообщении.

По информации РПЦ, во вторник в онлайн-формате также состоялись VIII научные чтения «Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи». Конференция была посвящена памяти первого директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (ЦМиАР) Давида Ильича Арсенишвили.