Киношная пандемия: Топ-7 захватывающих фильмов кинофестиваля BIAFF онлайн

Горячие премьеры, самые интересные и впечатляющие фильмы - Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF во время пандемии подарил киноманам уникальный шанс увидеть новинки онлайн и бесплатно

Sputnik Грузия выбрал из программы BIAFF фильмы, которые особенно заслуживают вашего внимания. Смотрите и наслаждайтесь.

"Золотая нить"

"Золотая нить" - это последняя работа выдающегося грузинского 92-летнего режиссера Ланы Гогоберидзе. Лента представлена в секции "Фильмы членов жюри" фестиваля.

По сюжету, главная героиня фильма 80-летняя писательница Элене из-за проблем со здоровьем вынуждена сидеть в четырех стенах. Ее жизнь меняется с появлением в доме дальней родственницы Миранды. Миранда страдает болезнью Альцгеймера, и, как выясняется, когда-то еще в советские времена именно она помешала выходу в свет одной из книг Элене. Напряжение в отношениях женщин достигает пика после звонка Арчила – давнего друга женщин, к которому они обе были неравнодушны. Арчила играет блестящий грузинский актер театра Зураб Кипшидзе.

"Конференция"

"Конференция" - драма молодого российского режиссера Ивана Твердовского, участвующая в секции "Международный конкурс художественных фильмов".

"Конференция" - это первая игровая картина о страшных событиях октября 2002 года, когда террористы захватили Театральный центр на Дубровке в Москве. В результате только по официальным данным погибли 130 человек, десятки других остались травмированными на всю жизнь. За эти годы никто из режиссеров, кроме Твердовского, не осмелился взяться за эту тему, но, видимо, время пришло.

"Маре"

Картина "Маре" швейцарского режиссера Андреа Стака тоже борется за победу в категории "Международный конкурс художественных фильмов". Фильм повествует о жизни женщины, которая живет обычной жизнью, но чего-то ей не хватает.

Маре никогда не летала, хотя живет недалеко от аэропорта с мужем и тремя детьми-подростками. Она любит своих членов семьи, заботится о них, но иногда чувствует себя чужой в собственном доме. Маре наблюдает за самолетами в небе и жаждет перемен и нового опыта. И однажды это произойдет.

"Дисквалифицированный"

Документальный фильм "Дисквалифицированный" тунисского режиссера Хамза Оуна тоже участник фестиваля BIAFF и рассказывает о двенадцати годах жизни парня Мехреза из Туниса.

Мехрез - талантливый танцор и актер, но пристрастился к азартным играм и скачкам. Он ежедневно борется против себя, своей страны и в неустанном поиске нарушает все правила.

"Зла не существует"

Фильм "Зла не существует" Мухаммеда Расулофа - это захватывающие истории четырех мужчин, вынужденных всеми путями отстаивать личную свободу.

Один, примерный семьянин, скрывает тайну от своих родных, а другой вынужден убить человека, хотя совершенно не представляет каким способом. Третий герой намерен сделать предложение своей девушке, но все меняет неожиданное стечение обстоятельств. Четвертая история рассказывает о враче, предпочитающем полное уединение обществу людей.

"Внутренний огонь"

"Внутренний огонь" - это второй фильм, представленный в секции "Фильмы членов жюри" фестиваля. Картина российского режиссера Михаила Марескина рассказывает историю бывшего наркоторговца Гаги.

В его роскошной квартире в Санкт-Петербурге собираются четыре незнакомца. Так как хозяин квартиры опаздывает, им приходится в его ожидании поговорить. Интересно, что первый пришел просить денег, второй - оружие, третий - убежище, а четвертый - убить третьего.

"Воздушные змеи"

"Воздушные змеи" - еще один фильм, представленный в фестивальной программе BIAFF. Эта иранская короткометражная лента рассказывает о необычной любви.

Парень-пограничник влюбляется в девушку, которая живет по ту сторону границы. Связаться с ней он пытается необычным способом - через своего потерянного воздушного змея. Автор картины - Сейед Паям Хоссейни.

Как посмотреть фильмы BIAFF - подробная инструкция

1. На сайте www.festivalscope.com размещены фильмы художественно-документального конкурса. Для доступа к ним необходимо:

Регистрация. Пройдя простую регистрацию, вы сможете посещать сайт и смотреть фестивальные фильмы BIAFF по ссылке.

Просмотр фильмов на www.festivalscope.com будет ограничен. Это значит, что каждый фильм увидят максимум 500 зрителей. Фильм можно посмотреть только в Грузии!

Зайдя на сайт www.festivalscope.com, нужно учесть следующее: каждый фильм можно смотреть пять дней, и в течение этих пять дней у вас есть 30 часов для просмотра. Отсчет времени начинается после нажатия кнопки PLAY. photo: Kinoafisha.ge / FB Кадр из фильма Ланы Гогоберидзе "Золотая нить"

2. На площадке www.vimeo.com размещены фильмы конкурса короткого метра и один фильм "Грузинской панорамы".

Для просмотра короткометражек используйте следующую ссылку и кодовое слово - biaff2020.

Фильм "Поезд Кахети" (раздел "Грузинская панорама") можно посмотреть по ссылке, кодовое слово liraproductionstudios777.

Фильмы, размещенные на VIMEO, можно смотреть из любой страны.

Фильмы будут доступны бесплатно на обеих платформах с грузинскими субтитрами.

3. COVIDEO - специальный раздел кинофестиваля, где представлены короткометражные фильмы, снятые во время пандемии COVID-19. Их можно найти на странице в Facebook. Список всех фильмов, представленных на фестивале, можно увидеть здесь.