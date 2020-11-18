Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили заразился COVID-19

Вирус проходит у писателя без осложнений и особых симптомов, по его словам, он даже успевает работать

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Известный грузинский поэт, писатель и переводчик Шота Иаташвили заразился коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Поэт рассказал, как у него начали проявляться первые симптомы вируса. Так, сначала у Иаташвили появилась температура, а потом члены семьи "сослали" его в отдельную комнату. В итоге 17 ноября писатель сделал тест, который дал положительный результат.

"Я не верил, потому что у меня нет никаких осложнений: ни проблемы с дыханием, ни слабости, ничего такого", - пишет Иаташвили, отмечая, что единственное, на что он жалуется - это скачущая температура.

При этом, по словам писателя, чувствует он себя неплохо и даже работает. "Если я перенесу вирус так легко, что может быть лучше", - говорит Иаташвили.

Шота Иаташвили — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родился в 1966 году в Тбилиси. Автор нескольких поэтических сборников и сборников рассказов. Лауреат премии "Саба" за лучший поэтический сборник года (2007) и международной премии фестиваля "Киевские Лавры" (2009). Стихи пишет на грузинском и русском языках. В 2020 году Иаташвили издал свой первый роман "Новичок".