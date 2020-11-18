21:13 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили

Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили заразился COVID-19

FB / Shota Iatashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (189)
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201118/250087996/Izvestnyy-gruzinskiy-poet-i-perevodchik-Shota-Iatashvili-zarazilsya-Covid-19.html

Вирус проходит у писателя без осложнений и особых симптомов, по его словам, он даже успевает работать

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Известный грузинский поэт, писатель и переводчик Шота Иаташвили заразился коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках с покупками у торгового центра
© Sputnik / STRINGER
Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

Поэт рассказал, как у него начали проявляться первые симптомы вируса. Так, сначала у Иаташвили появилась температура, а потом члены семьи "сослали" его в отдельную комнату. В итоге 17 ноября писатель сделал тест, который дал положительный результат.

"Я не верил, потому что у меня нет никаких осложнений: ни проблемы с дыханием, ни слабости, ничего такого", - пишет Иаташвили, отмечая, что единственное, на что он жалуется - это скачущая температура.

При этом, по словам писателя, чувствует он себя неплохо и даже работает. "Если я перенесу вирус так легко, что может быть лучше", - говорит Иаташвили.

Шота Иаташвили — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родился в 1966 году в Тбилиси. Автор нескольких поэтических сборников и сборников рассказов. Лауреат премии "Саба" за лучший поэтический сборник года (2007) и международной премии фестиваля "Киевские Лавры" (2009). Стихи пишет на грузинском и русском языках. В 2020 году Иаташвили издал свой первый роман "Новичок".

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (189)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренер Владимир Вайсс
Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото
Спутник V: Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса
"Спутник V": Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться