У Атенского Сиони VII века благоустроили туристическую инфраструктуру

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Благоустройство туристической инфраструктуры завершилось на территории монастырского комплекса Сиони в селе Атени (10 км к югу от Гори), говорится на сайте Фонда муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По данным ведомства, проект реализован при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка, а его стоимость составила около 1,3 миллиона лари (более 394 тысяч долларов).

❗სოფელ ატენში სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა დასრულდა ✅პროექტი ითვალისწინებდა... Опубликовано საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი Четверг, 19 ноября 2020 г.

Число местных и иностранных туристов и паломников в монастырском комплексе храма Сиони постоянно увеличивается, отмечают в ведомстве, а состояние существующей инфраструктуры возле монастыря оставляло желать лучшего и она уже не могла качественно удовлетворить возросший интерес посетителей.

Работа по благоустройству территории началась в сентябре 2019 года и завершилась в ноябре этого года. В рамках проекта были облагорожены пешеходные дорожки, построены общественные туалеты и автостоянки. В Фонде муниципального развития при министерстве утверждают, что сегодня туристическая инфраструктура возле храма полностью обновлена, что должно создать благоприятные условия для развития туризма в регионе.

Атенский Сиони был построен в первой половине VII века. Храм несколько раз подвергался разграблению захватчиками, вторгавшимися в регион. Уцелели в нем росписи 1080 года, а также видны следы пожара от нашествия шаха Аббаса I, который разжег в храме костер.