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Благоустройство туристической инфраструктуры у храма Сиони в Атени

У Атенского Сиони VII века благоустроили туристическую инфраструктуру

photo: Municipal Development Fund of Georgia / FB
Культура
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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (45)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201119/250099082/U-Atenskogo-Sioni-VII-veka-blagoustroili-turisticheskuyu-infrastrukturu-.html

Количество туристов и паломников в монастырском комплексе постоянно увеличивается, поэтому власти приняли решение максимально облагородить территорию вокруг средневекового памятника

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Благоустройство туристической инфраструктуры завершилось на территории монастырского комплекса Сиони в селе Атени (10 км к югу от Гори), говорится на сайте Фонда муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По данным ведомства, проект реализован при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка, а его стоимость составила около 1,3 миллиона лари (более 394 тысяч долларов).

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Опубликовано საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი Четверг, 19 ноября 2020 г.

Число местных и иностранных туристов и паломников в монастырском комплексе храма Сиони постоянно увеличивается, отмечают в ведомстве, а состояние существующей инфраструктуры возле монастыря оставляло желать лучшего и она уже не могла качественно удовлетворить возросший интерес посетителей.

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Работа по благоустройству территории началась в сентябре 2019 года и завершилась в ноябре этого года. В рамках проекта были облагорожены пешеходные дорожки, построены общественные туалеты и автостоянки. В Фонде муниципального развития при министерстве утверждают, что сегодня туристическая инфраструктура возле храма полностью обновлена, что должно создать благоприятные условия для развития туризма в регионе. 

Атенский Сиони был построен в первой половине VII века. Храм несколько раз подвергался разграблению захватчиками, вторгавшимися в регион. Уцелели в нем росписи 1080 года, а также видны следы пожара от нашествия шаха Аббаса I, который разжег в храме костер.

Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (45)


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