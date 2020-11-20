08:43 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
Концерт музыки барокко в столице Грузии

Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси онлайн

photo: courtesy of Sinfonietta Stage
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2152)
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201120/250100401/Mezhdunarodnyy-festival-muzyki-barokko-proydet-v-Tbilisi-onlayn.html

Произведения великих композиторов можно будет услышать в исполенении грузинских музыкантов и мировых звезд онлайн и бесплатно

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Шестой по счету тбилисский Международный фестиваль музыки эпохи барокко пройдет с 20 по 25 ноября, говорится на сайте министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Оперный певец Годердзи Джанелидзе
photo: courtesy of Goderdzi Djanelidze
Грузинский бас Годердзи Джанелидзе о Большом, пандемии и сумасшествии всего мира

Из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19 в этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате. Послушать запланированные концерты можно будет как на официальной странице фестиваля в Facebook, так и на телеканале Silk Universal.

В пятницу, 20 ноября, фестиваль вместе с камерным ансамблем "Симфониетта Грузии" откроет  музыкант с мировым именем – фаготист Серджио Атсолини. На концерте исполнят произведения Альбинони, Вивальди, Джеминиани и Катанео.

В рамках фестиваля также запланированы онлайн-лекции. Так, у слушателей будет возможность услышать интересные беседы об эпохе барокко профессоров Нодара Ладария, Давида Гигинеишвили и художника Гии Бугадзе.

Стали известны правила проведения "Евровидения - 2021" >>>

В воскресенье, 22 ноября, Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит видеоспектакль Мариам Алексидзе "Необароко Георгия Алексидзе", рассказывающий историю танцевального стиля известного грузинского танцовщика и хореографа.

Сандра Гаделия - финалистка вокального проекта Ранина
photo: Ranina / FB
"Ты не один": Грузия представила песню для "Детского Евровидения - 2020"

Завершится фестиваль 25 ноября "Итальянскими концертами" Тбилисского государственного камерного оркестра. Музыканты исполнят произведения Вивальди, Корелли, Марчелло и Генделя.

Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.

 

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2152)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться