Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси онлайн

Произведения великих композиторов можно будет услышать в исполенении грузинских музыкантов и мировых звезд онлайн и бесплатно

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Шестой по счету тбилисский Международный фестиваль музыки эпохи барокко пройдет с 20 по 25 ноября, говорится на сайте министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19 в этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате. Послушать запланированные концерты можно будет как на официальной странице фестиваля в Facebook, так и на телеканале Silk Universal.

В пятницу, 20 ноября, фестиваль вместе с камерным ансамблем "Симфониетта Грузии" откроет музыкант с мировым именем – фаготист Серджио Атсолини. На концерте исполнят произведения Альбинони, Вивальди, Джеминиани и Катанео.

В рамках фестиваля также запланированы онлайн-лекции. Так, у слушателей будет возможность услышать интересные беседы об эпохе барокко профессоров Нодара Ладария, Давида Гигинеишвили и художника Гии Бугадзе.

В воскресенье, 22 ноября, Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит видеоспектакль Мариам Алексидзе "Необароко Георгия Алексидзе", рассказывающий историю танцевального стиля известного грузинского танцовщика и хореографа.

Завершится фестиваль 25 ноября "Итальянскими концертами" Тбилисского государственного камерного оркестра. Музыканты исполнят произведения Вивальди, Корелли, Марчелло и Генделя.

Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.