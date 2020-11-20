Изумруды Махараджи: тбилисский Дворец искусства заполучил украшение царицы Дареджан

Этот кулон, по другой версии – серьгу, царица Дареджан, перед тем как отправиться в Россию, оставила своей фрейлине, оставшейся в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Тбилисский Дворец искусства Грузии – музей истории культуры приобрел ценное украшение жены грузинского царя Ираклия II – царицы Картли-Кахети Дареджан Дадиани.

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По словам главы музея Георгия Каландия, Дворец искусства на протяжении года всеми путями старался сделать все, чтобы украшение царицы Дареджан перешло в собственность Грузии.

🏰 ძვირფასო მეგობრებო ამ მძიმე დროებაში, ამ ჟამიანობისა და პანდემიის ვითარებაში მინდა გაგიზიაროთ ერთი ძალიან ძვირფასი... Опубликовано საქართველოს ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის მუზეუმი Среда, 18 ноября 2020 г.

Речь идет о кулоне (по другой версии – серьга). Украшение принадлежало царице Дареджан, которая, перед тем как отправиться в Россию, сняла его с себя и оставила своей фрейлине, оставшейся в Грузии. По предположению Каландия, эти изумруды попали к Ираклию II, а после и к его супруге после экспедиции царя в Индию.

"Украшение уникально. Оно декорировано розовыми бриллиантами, рубинами и крупными индийскими изумрудами (около шести карат каждый). Мы точно знаем, что эти изумруды идентичны изумрудам, принадлежащим Махараджам", – пишет Каландия в Facebook.

Директор музея отмечает, что это приобретение стало возможным благодаря известному грузинскому врачу Зазе Чантурая. Именно его финансовая поддержка спасла произведение искусства от продажи за границу, говорит Георгий Каландия.

Стоимость украшения не озвучивается, но Каланлия отмечает, что сумма за кулон выплачивалась поэтапно на протяжении года.

Дареджан Дадиани (в российском подданстве – грузинская царица Дарья Георгиевна; 20 июля 1738, Мегрельское княжество – 8 ноября 1807, Санкт-Петербург, Российская империя) – третья жена царя Ираклия II, в замужестве царица Картли-Кахети с 1762 по 1798 год, царица Кахети с 1750 по 1762 год.

Представительница дома Дадиани. В последние годы правления мужа оказывала значительное влияние на политику и судебные дела в государстве. Историки говорят, что Дареджан довольно скептически относилась к пророссийской политике царя Ираклия II и его преемника, своего пасынка, царя Георгия XII.

Царица пыталась помешать детям последнего занять престол Картли-Кахети. В 1803 году, вслед за российской аннексией царства Картли-Кахети, вдовствующая царица была насильно перевезена в Россию. Она умерла в Санкт-Петербурге и была похоронена в Александро-Невской лавре.