Концерт "Гиоргоба в Москве" перенесли из-за COVID-19

Ожидается, что мероприятие, задуманное как фестиваль грузинской культуры и приуроченное к празднованию Дня памяти Святого Великомученика Георгия Победоносца, проведется в конце января 2021 года

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Праздничный концерт "Гиоргоба в Москве", который должен был состояться 26 ноября 2020 года в концертном зале Правительства Москвы, перенесли из-за пандемии COVID-19, сообщили Sputnik Грузия организаторы.

В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.

Праздник "Гиоргоба в Москве", который был задуман как фестиваль грузинской культуры и был приурочен к празднованию Дня памяти Святого Великомученика Георгия Победоносца, планировал провести Фонд Возрождения и развития русско-грузинских отношений.

Об отмене мероприятия сообщил президент Фонда Давид Цецхладзе.

"Концерт "Гиоргоба в Москве", который был запланирован на 26 ноября, предварительно переносится на конец января 2021 года, – сказал Цецхладзе. – Мы максимально старались провести этот концерт в назначенную дату, но в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе и с последними регуляциями решили перенести проведение данного мероприятия".

Фонд возрождения и развития русско-грузинских отношений существует с 2015 года. При нем функционируют три департамента: социально-гуманитарного сотрудничества России и Грузии, торгово-экономического сотрудничества между странами и уже новый Департамент по делам диаспор.