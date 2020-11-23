10:35 23 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Москва - вид на город

Концерт "Гиоргоба в Москве" перенесли из-за COVID-19

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1465)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201123/250133074/Kontsert-Giorgoba-v-Moskve-perenesli-iz-za-COVID-19.html

Ожидается, что мероприятие, задуманное как фестиваль грузинской культуры и приуроченное к празднованию Дня памяти Святого Великомученика Георгия Победоносца, проведется в конце января 2021 года

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Праздничный концерт "Гиоргоба в Москве", который должен был состояться 26 ноября 2020 года в концертном зале Правительства Москвы, перенесли из-за пандемии COVID-19, сообщили Sputnik Грузия организаторы.

Верующие в храме Самеба во время празднования Гиоргоба
© Sputnik / Alex Shlamov
В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца

В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.

Праздник "Гиоргоба в Москве", который был задуман как фестиваль грузинской культуры и был приурочен к празднованию Дня памяти Святого Великомученика Георгия Победоносца, планировал провести Фонд Возрождения и развития русско-грузинских отношений.

Об отмене мероприятия сообщил президент Фонда Давид Цецхладзе.

"Концерт "Гиоргоба в Москве", который был запланирован на 26 ноября, предварительно переносится на конец января 2021 года, – сказал Цецхладзе. – Мы максимально старались провести этот концерт в назначенную дату, но в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе и с последними регуляциями решили перенести проведение данного мероприятия".

Фонд возрождения и развития русско-грузинских отношений существует с 2015 года. При нем функционируют три департамента: социально-гуманитарного сотрудничества России и Грузии, торгово-экономического сотрудничества между странами и уже новый Департамент по делам диаспор.

Темы:
Новости из России (1465)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны
Парламентские выборы V2.0: как проходил второй тур в Тбилиси - фото
Член Синода Грузии владыка Лазаре скончался от коронавируса - видео
В Грузии простились с владыкой Лазаре, который скончался от коронавируса - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться