Певица Эленэ Нинидзе перешла в следующий тур российского шоу "Голос 9"

Теперь талантливой грузинке предстоит этап "Нокауты", а потом, если Нинидзе успешно его пройдет, полуфинал и финал

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузинке Эленэ Нинидзе удалось пройти тур "Поединки" на популярном российском вокальном телешоу "Голос 9". В этом этапе Эленэ, которая находится в команде наставника Валерия Сюткина, выступила с Алексеем Лысенко.

Они исполнили песню "Сумерки" ВИА "Поющие гитары". Музыку к песне написал Анатолий Васильев, слова – Ким Рыжов. Композиция была записана в 1970 году, а вокальную партию исполнил Евгений Броневицкий.

Оба конкурсанта выступили достойно, но Сюткин все же сделал выбор в пользу грузинской исполнительницы.

"Я хочу поблагодарить ребят за очень точную работу, действительно ваш номер – это украшение нашей команды и вы блестяще с этим справились. Вы большие молодцы. Маленькие вокальные огрехи были, но главное, что нам удалось рассказать историю. Думаю, будет по-джентльменски: Леша – джентльмен и выполнил свою работу блестяще, а дальше со мной пойдет Эленэ", – сказал артист.

В свою очередь, Эленэ объяснила своим поклонникам свой хриплый голос в композиции.

"Надеюсь все поняли, что выбор песни зависел не от меня. Мой охриплый голос – это моя природа и ее не поменять. И если песня не смогла это передать, значит она была неправильно подобрана и тембр не подходил", – написала девушка в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЭЛЕНЭ💎 (@elene.ninidze)

Эленэ Нинидзе – 25 лет, она родом из Тбилиси. "Я выросла в Грузии, вся моя семья прекрасно поет, мой папа пел в известном грузинском хоре. Когда мои родители меня услышали, они сразу поняли, что я могу стать певицей. Я с детства мечтаю чувствовать запах сцены и звук оваций – это адреналин для меня", – говорит про себя девушка.

В Грузии Эленэ окончила музыкальную школу и получила высшее образование на факультете журналистики, однако по специальности не работала. Перебравшись в Москву, окончила Гнесинку и освоила русский язык. А вскоре своей основной профессией решила сделать эстраду.

Нинидзе является солисткой группы Georgianos Band, а в прошлом была участницей грузинской верcии шоу "X-Factor". Теперь ей предстоит этап "Нокауты", а потом, если Нинидзе успешно его пройдет, полуфинал и финал.