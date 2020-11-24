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Победитель Ничиери иллюзионист Лаша Гелашвили

Победителем грузинского шоу талантов "Ничиери" стал молодой иллюзионист

photo: Lasha Gelashvili / FB
Культура
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Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (22)
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В качестве главного приза фокусник получил квартиру на берегу черноморского курортного города Батуми

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Победителем девятого сезона рейтингового грузинского шоу талантов "Ничиери" ("Талантливый") стал иллюзионист Лаша Гелашвили из Тбилиси.

Кадр из шоу талантов Ничиери
photo: Nichieri / FB
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Он получил самое большое количество зрительских голосов – 26%. В финале Лаше передали главный приз проекта – квартиру в курортном черноморском городе Батуми.

На втором и третьем местах по решению зрителей расположились ансамбль "Чвана" и группа "Мозайка", соответственно.

Любопытно, что Лаша Гелашвили участвует в проекте "Ничиери" не впервые. В 2017 году он даже прошел в финал, но победить не смог. Тогда парень решил пойти на шоу по просьбам своих друзей и родственников.

Гелашвили начал заниматься фокусами в 17 лет, когда увидел видеоурок иллюзионистов в Интернете. Тогда Лаша решил попробовать показать фокус своему брату, но у него ничего не получилось и юноша пообещал себе обязательно овладеть этим мастерством. 

"Ничиери" – грузинский аналог известного во всем мире британского шоу Got Talent. Первый выпуск шоу вышел в эфир грузинкой телекомпании Rustavi 2 в феврале 2010 года. Победителем восьмого сезона популярного проекта стала Тбилисская капелла мальчиков и молодежный хор.

Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (22)


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