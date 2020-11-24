Победителем грузинского шоу талантов "Ничиери" стал молодой иллюзионист

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Победителем девятого сезона рейтингового грузинского шоу талантов "Ничиери" ("Талантливый") стал иллюзионист Лаша Гелашвили из Тбилиси.

Он получил самое большое количество зрительских голосов – 26%. В финале Лаше передали главный приз проекта – квартиру в курортном черноморском городе Батуми.

На втором и третьем местах по решению зрителей расположились ансамбль "Чвана" и группа "Мозайка", соответственно.

Любопытно, что Лаша Гелашвили участвует в проекте "Ничиери" не впервые. В 2017 году он даже прошел в финал, но победить не смог. Тогда парень решил пойти на шоу по просьбам своих друзей и родственников.

Гелашвили начал заниматься фокусами в 17 лет, когда увидел видеоурок иллюзионистов в Интернете. Тогда Лаша решил попробовать показать фокус своему брату, но у него ничего не получилось и юноша пообещал себе обязательно овладеть этим мастерством.

"Ничиери" – грузинский аналог известного во всем мире британского шоу Got Talent. Первый выпуск шоу вышел в эфир грузинкой телекомпании Rustavi 2 в феврале 2010 года. Победителем восьмого сезона популярного проекта стала Тбилисская капелла мальчиков и молодежный хор.