Грузинский анимационный фильм стал призером фестиваля в Японии

После Хоккайдо мультфильм грузинского режиссера покажут и на Международном анимационном фестивале в Словении

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Анимационный фильм "Заброшенная деревня" грузинского режиссера Мариам Капанадзе получил награду министерства иностранных дел Японии на Международном фестивале анимационных фильмов в Хоккайдо.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Хоккайдо был основан в 2014 году. В этом году смотр проходил с 20 по 23 ноября.

👍AWARD!!!!🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🎬🎬🎬 Minister for Foreign Affairs Award at New Chitose Animation Festival!!🥳🥳🥳👏👏👏 Congratulations!... Опубликовано Film Studio KVALI XXI Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Для программы смотра из более чем двух тысяч фильмов организаторы отобрали 100 конкурсных картин в разных номинациях.

Стоит отметить, что на фестивале в Хоккайдо прошла мировая премьера грузинского мультфильма. Также показ анимационного фильма вскоре пройдет на Международном анимационном фестивале в Словении, так как он вошел в конкурсную программу кинофорума.

Грузинский анимационный фильм "Заброшенная деревня" был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе помимо того, что является режиссером фильма, также автор сценария.