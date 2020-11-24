Премьера фильма "Северный ветер" Литвиновой с актером из Грузии отложилась

Это история о волшебном времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Премьеру фильма "Северный ветер" российского режиссера Ренаты Литвиновой, в котором снялся грузинский актер театра и кино Михаил Гавашели, снова перенесли.

В публикациях Ренаты Литвиновы в соцсети Instagram поклонники часто интересуются – когда же выйдет в свет полнометражный фильм "Северный ветер", ведь премьера должна была состояться 26 ноября.

На один из комментариев: "Рената, а что с Вашим Северным ветром?? Мы устали ждать! Хотим поскорее увидеть!", Литвинова ответила, что прокат фильма перенесен на февраль. Причину Рената не озвучила, но очевидно, что виною отсрочки премьеры являются ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Сказочный фильм, в стиле Литвиновой, рассказывает о волшебном времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос, говорится на странице фильма.

Сама Рената, помимо того, что контролировала весь процесс, также сыграла одну из главных ролей. Коллегами по съемочной площадке стали такие артисты, как Михаил Ефремов, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Мария Бердинских, а также дочь Литвиновой Ульяна Добровская.

Интересно, что Литвинова в фильме носит одежду от всемирно известного дизайнера и выходца из Грузии Демны Гвасалия, с которым Рената близко дружит.

То, что Гавашели играет одну из ролей, стало известно из соцсетей: Рената Литвинова часто выкладывала фотографии актеров фильма, среди которых оказался и Михаил.

Михал Гавашели – грузинский актер театра, кино и телевидения. Учился в Театре-студии юного актера "Золотое крыльцо" под руководством заслуженной артистки Грузии Ирины Квижинадзе. Сейчас Гавашели - актер Тбилисского драматического театра им. А. Грибоедова. В 2018 году Гавашели сыграл главную роль в короткометражном фильме продюсера Тимура Бекмамбетова "Алиса". Активно снимается в различных проектах и рекламе.