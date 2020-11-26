Интересно о науке и искусстве: музеи Грузии предлагают научно-познавательные видеолекции

Вы не идете в музеи? Значит, музеи идут к вам! Новая программа "Наука – капитан" охватит множество интересных тем и вопросов, о которых вы давно хотели узнать

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Об истории грузинской культуры, архитектуры и искусства теперь можно узнать не только из книг, кино и музеев, но и во время специальных видеолекций, которые подготовлены музеями Грузии в рамках проекта "Наука - капитан" с 26 по 28 ноября.

С этим проектом Грузия впервые присоединится к международной акции "Ночь европейских исследователей".

"Ночь европейских исследователей" – это общеевропейское публичное мероприятие, призванное укрепить общественное признание исследователей и стимулировать интерес к исследовательской карьере, особенно среди молодежи.

Цель грузинского проекта "Наука - капитан" – представить науку как часть повседневной жизни всех слоев общества и популяризировать научные знания в более широком обществе. Лекции в рамках проекта будут вести профессиональные искусствоведы.

На видеолекциях желающие смогут узнать о таких интересных и познавательных темах, как история старинных грузинских украшений, храм и его символика в грузинской архитектуре, история грузинского плаката, реставрация-консервация в музее, о чем говорят монеты, интересные факты о Нико Пиросмани и другое.

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К проведению проекта привлечены Грузинский национальный научный фонд Шота Руставели, научно-исследовательские учреждения, университеты, Дом писателей, а также лица, работающие в сфере науки, образования и культуры. Расписание всех лекций можно найти здесь.