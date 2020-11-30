Самый мужской финал: кто стал победителем кулинарного шоу "Мастер-шеф"?

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Победителем четвертого сезона рейтингового кулинарного шоу Грузии "Мастер-шеф" стал Мириан Сулакаури.
მასტერშეფის მეოთხე სეზონის ფინალი ⤵️ დღეს, 22:00 საათზე 🔥 ვინ გულშემატკივრობთ მირიანს?! 🧡 #მასტერშეფი #მეოთხესეზონი #ფინალიОпубликовано მასტერშეფი • MasterChef Georgia Воскресенье, 29 ноября 2020 г.
В этот раз зрители наблюдали за самым "мужским" финалом, ведь вместе с Сулакаури за звание лучшего боролись еще двое молодых мужчин – Лука Тодуа и Ираклий Макасарашвили.
За финалом четвертого сезона в онлайн-пространстве следило 75 тысяч зрителей, что является рекордным показателем.
Традиционно всем участникам были переданы приятные и памятные подарки от спонсоров проекта. Но главный приз – квартиру в Тбилиси – получил именно Мириан Сулакаури.
Мириан Сулакаури – 23-летний повар, сын известного грузинского художника Зуры Сулакаури. Мириан решил пойти в эту сферу, хотя вся его семья, которая занимается изобразительным искусством, думала, что парень продолжит их "семейное дело". Однако Сулакаури увлекся кулинарией достаточно давно, и уже на протяжении шести лет он работает и совершенствует свое мастерство кулинара.
Первый сезон "Мастер-шефа" стартовал 18 мая 2019 года. Проект собрал у экранов рекордное для подобных реалити-шоу в Грузии число зрителей. В кастинге приняли участие около 70 кулинаров.