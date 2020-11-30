Международный Тбилисский кинофестиваль стартовал в столице Грузии онлайн

В программе смотра такие картины, как "Конференция" Ивана Твердовского, "Лето'85" Франсуа Озона, "Я Гретта" Натана Гроссмана, "Женщина, которая убежала" Хон Сан Су и многие другие

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Международный тбилисский кинофестиваль стартовал в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19 - в виртуальном пространстве гостей смотра ждут индустриальные дни, мастер-классы и кинопоказы.

Вместе с питчингом дебютных проектов, в категории "Индустриальные дни" для участников форума запланированы семинары и панельные дискуссии. Все встречи пройдут на площадках ZOOM и будут посвящены темам копродукции в кинопроизводстве. Вопросы софинансирования создания фильмов будут обсуждены на примере таких фильмов, как "Мандарины" Зазы Урушадзе и "Намме" Зазы Халваши.

Участники "Индустриальных дней" также узнают подробнее о процессе отбора фильмов в конкурсные программы ведущих кинофестивалей мира.

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Что касается мастер-классов, их проведут такие эксперты кино, как польский кинорежиссер Агнешка Холланд, британский режиссер Питер Уэббер, бельгийский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Жако Ван Дормаль, а также грузинские режиссеры Нино Киртадзе, Рати Онели и другие.

В этом году фестиваль пройдет без конкурсной составляющей. Ожидаются показы двадцати полнометражных фильмов их двух секций - "Мировое кино" (16 картин) и "Сделано в Германии" ( 4 ленты).

В программе такие картины, как "Конференция" Ивана Твердовского, "Лето'85" Франсуа Озона, "Я Гретта" Натана Гроссмана, "Ундина" Кристиана Петцольда, "Шарлатан" Агнешки Холланд, "Женщина, которая убежала" Хон Сан Су", "Сибирь" Абеля Феррары и другие.

Увидеть фильмы можно будет на онлайн-платформе FESTIVAL SCOPE, зарегистрироваться на которой может любой желающий.